Juventus de Teutônia se despede com derrota da Superliga C feminina de vôlei

Time de Teutônia jogou a Superliga C pelo segundo ano consecutivo. Juventus Voleibol / Divulgação

A equipe da Juventus de Teutônia encerrou nesta terça-feira (5), sua participação na Superliga C feminina de vôlei. Em São José dos Pinhais, a equipe gaúcha perdeu para o Castro Vôlei (PR) por 3 a 0, parciais de 25/13, 25/18 e 25/19, em 68 minutos de partida. O time paranaense segue invicto e está nas semifinais.

Com a derrota, a Juventus encerrou na lanterna do Grupo C da Região Sul. Foram três jogos e três derrotas da equipe do Vale do Taquari, que não conseguiu ganhar nenhum set.

— Viemos com a nossa equipe sub-19 da Juventus, com mais duas meninas que vieram do Minas (Tênis Clube) e duas que foram contratadas do Brasília. E nós demos bastante ênfase a participação das nossas meninas da casa nos jogos. A ideia era participar e elevar o nível da equipe, da rodagem à base do elenco sub-19, que foi campeão estadual em 2024. E mesmo que a gente tenha perdido os três jogos, a avaliação é de crescimento do grupo — avalia o técnico Pablo Dias.

O treinador ressalta que os objetivos foram atingidos.

— Meninas de 16, 17, 18, 19 anos jogando contra equipes adultas. A Superliga C subiu de nível esse ano. Conseguimos atingir o objetivo de dar rodagem para as meninas do clube. Esperamos manter a participação todo ano na Superliga C, quem sabe uma hora buscar subir para a B. Ainda não era objetivo. Assim aos poucos vamos resgatando o voleibol adulto do Estado — finalizou o treinador.