Justiça da Espanha pede prisão de zagueiro do Real Madrid por distribuição de pornografia infantil

O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid. De acordo com as autoridades do país, o jogador pode ser preso por dois anos e meio, por compartilhar um vídeo com conteúdo sexual com uma menor de idade.
De acordo com a rádio Cadena Ser, Asensio é acusado de crimes contra a privacidade de jovens que fizeram sexo com colegas de Real Madrid. As jovens tiveram as imagens divulgadas. Uma delas tinha 18 e outra 16 na época das gravações.
Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, que eram companheiros de Asencio na base do Real, participaram do ato. As envolvidas alegam não ter consentido com o registro em vídeos e fotos.
O encontro entre os atletas e as jovens aconteceu em junho de 2023, em Las Palmas. Asensio não estaria no momento, mas teria compartilhado as imagens.