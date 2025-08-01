Justiça da Espanha pede prisão de zagueiro do Real Madrid por distribuição de pornografia infantil

Caso envolvendo Raúl Asencio aconteceu em 2023. Reprodução / Instagram / @asencio

O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid. De acordo com as autoridades do país, o jogador pode ser preso por dois anos e meio, por compartilhar um vídeo com conteúdo sexual com uma menor de idade.

De acordo com a rádio Cadena Ser, Asensio é acusado de crimes contra a privacidade de jovens que fizeram sexo com colegas de Real Madrid. As jovens tiveram as imagens divulgadas. Uma delas tinha 18 e outra 16 na época das gravações.

Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, que eram companheiros de Asencio na base do Real, participaram do ato. As envolvidas alegam não ter consentido com o registro em vídeos e fotos.