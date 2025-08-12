Justiça bloqueia bens da Ponte Preta por dívida milionária com clube gaúcho

Estádio Arthur Lawson, em Rio Grande. JC Celmer / Arquivo Pessoal

O Sport Club Rio Grande obteve um avanço na busca pela indenização milionária a que tem direito da Associação Atlética Ponte Preta. O clube gaúcho ganhou na Justiça o bloqueio financeiro dos paulistas até que seja feito o pagamento da ação de R$ 2 milhões, concedidos pelos tribunais (sobre os quais não há mais recurso). A razão: o uso indevido da marca de Mais Velho do Brasil por parte dos campineiros.

Em 2022, a 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande considerou procedente o pedido do clube do sul do Estado para que a Ponte Preta retirasse qualquer alusão ao título de "mais antigo do Brasil" e demais expressões com significado semelhante de todos os seus meios de divulgação e material de marketing.

Retratação pública

Além disso, obrigou a direção da Ponte a fazer uma retratação pública "em jornais de grande circulação e canais da internet, especialmente redes sociais, admitindo o erro em se autointitular o 'time mais antigo do Brasil', além de esclarecer que tal denominação pertence ao Rio Grande". E a pagar a indenização, estipulada em R$ 2 milhões. O valor original pedido pelo SC Rio Grande era de R$ 50 milhões.

Houve recurso da decisão, mas a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS considerou improcedente. E, a partir daí, a sentença entrou em fase de execução. Trata-se de uma etapa mais difícil. Até agora, a Ponte Preta não atendeu a demanda e nem sequer buscou algum tipo de acordo para o pagamento. Por isso, o advogado do Rio Grande, Gerson Barbosa, pediu penhoras em valores pagos pela CBF, obtidos por venda de jogadores, cotas de patrocínio e até eventos realizados no Estádio Moisés Lucarelli.

— Joguei no Rio Grande, me identifico com o clube. Prometi ajudar o clube e acho que estou conseguindo. Se aceitaria acordo? Só se não nos prejudicar — afirma o advogado.

Pressão

A Ponte Preta não pode mais alegar desconhecimento. Isso porque em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, o presidente Marco Eberlin contou:

— Viajaram para Orlando para uma pré-temporada (em 2015) e levaram faixas da Ponte Preta indicando ser o time mais velho do Brasil. O Rio Grande processou a Ponte Preta após isso. Quando cheguei aqui, já tínhamos perdido em primeira instância. Perdemos em segunda instância também e tem um pedido de bloqueio na ordem de R$ 9 milhões.