"Mais Velho do Brasil"
Justiça bloqueia bens da Ponte Preta por dívida milionária com clube gaúcho

Decisão é válida até que seja feito o pagamento da ação de R$ 2 milhões para o Rio Grande por uso indevido da marca 

Rafael Diverio

Do Rio de Janeiro

