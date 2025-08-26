Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Brasil-Pel 

O Xavante terá 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Divulgação / G.E. Brasil

A recuperação judicial do Brasil de Pelotas foi aceita pela Justiça na última segunda-feira (25). A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Moreno Lahude, do Juizado Regional Empresarial, com base na Lei da Recuperação Judicial e na Lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Para conduzir o processo, o magistrado nomeou a advogada Cristiane Penning Pauli, da empresa Feversani, Pauli & Santos, de Santa Maria, como administradora judicial. O escritório será responsável por acompanhar as finanças do clube, elaborar relatórios periódicos e garantir que as medidas aprovadas sejam cumpridas.

A empresa foi a responsável pela realização de um laudo pericial, entregue na última semana, que recomendou a decisão favorável do magistrado.

Próximos passos

Os credores terão 15 dias, a partir da publicação do edital, para apresentar ou contestar valores junto à administradora. O magistrado ainda determinou prazo de 30 dias para que o clube adote medidas ligadas à regularização fiscal em âmbito municipal, estadual e federal.

O próximo passo será a apresentação do plano de recuperação judicial. O Xavante tem 60 dias para protocolar o documento, que deve detalhar como pretende reorganizar as contas e quitar suas obrigações. Caso o prazo não seja cumprido, há risco de decretação de falência.

Uma vez entregue, o plano será analisado pelos credores em assembleia, prevista para acontecer em até 150 dias. Nesse período, inicia-se o chamado "stay period", que garante ao clube 180 dias de suspensão das dívidas e oferece espaço para negociações.

As dívidas do Xavante ultrapassam R$ 48 milhões, segundo o último levantamento. Somente os débitos trabalhistas e previdenciários superam R$ 30 milhões. Além disso, o gasto anual apenas com encargos supera a arrecadação do clube – cerca de R$ 4 milhões por ano.

O que diz o clube?

Em comunicado oficial, a direção destacou que a decisão da Justiça representa um divisor de águas nos 113 anos de história do clube. Para a gestão rubro-negra, o processo é fundamental para preservar a identidade xavante, assegurar a continuidade das atividades e estabelecer um caminho para uma reorganização financeira sólida.

O texto também reforça a importância da participação da torcida no momento. Segundo o clube, ser sócio, frequentar os jogos e se engajar nas atividades são formas de fortalecer a reconstrução e contribuir diretamente para o futuro do Brasil (leia nota na íntegra abaixo).

Confira a íntegra do comunicado do Grêmio Esportivo Brasil:

O Grêmio Esportivo Brasil informa que, nesta segunda-feira (25), foi aprovado o pedido de recuperação judicial do clube.

Trata-se de uma medida fundamental para garantir a continuidade das atividades, preservar a identidade rubro-negra e viabilizar uma reorganização financeira sólida e responsável.

Entre os momentos mais significativos dos 113 anos de história do Brasil, esta decisão se destaca como um divisor de águas, simbolizando uma mudança de rumo necessária para a reconstrução do clube.

Esse passo integra o plano de reestruturação iniciado em 2024, que busca enfrentar os desafios acumulados nos últimos anos e abrir novas perspectivas para um futuro mais equilibrado e sustentável.

O Brasil reafirma seu compromisso com a transparência e seguirá atualizando torcedores, parceiros e credores exclusivamente pelos canais oficiais do clube.