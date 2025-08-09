Juliana Viana e Filipe Mota serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-americanos Júnior 

Filipe Motta e Juliana Viana, os porta-bandeiras do Brasil. Wander Roberto / Divulgação/COB

A atleta olímpica de badminton Juliana Viana e o skatista Filipe Mota serão os porta-bandeiras da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O evento ocorre neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

O anúncio foi feito pelo medalhista olímpico no judô Leandro Guilheiro, Chefe de Missão no Paraguai, na manhã deste sábado, antes dos atletas seguirem para os treinamentos.

Para Juliana, o anúncio veio como combustível ainda maior para buscar a melhor performance em sua segunda participação no campeonato.

— Não esperava essa notícia logo cedo, é mais um incentivo para fazer o meu melhor, representar todos os atletas brasileiros, a comissão, todos os funcionários que estão nos ajudando nessa jornada. Farei o meu melhor, estou muito feliz. É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é gratidão por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil — comentou a piauiense de 20 anos, que fez história ao se tornar a primeira mulher brasileira a vencer uma partida olímpica de badminton, em Paris 2024.

Estreante no Pan Júnior, o mineiro Filipe Motta se disse surpreso pela escolha.

— Foi uma surpresa para mim receber esse convite. É minha primeira vez no Pan Júnior e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Eu vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser ‘da hora’ demais — disse o skatista 18 anos, que é o 34º colocado no ranking mundial e coleciona conquistas no X Games, como o ouro no Best Trick em 2025 e a prata em 2024.

Leia Mais Rio e Niterói apresentam candidatura para sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Os Jogos Pan-Americanos Júnior ocorrem até o dia 23 de agosto, com jovens atletas de até 23 anos de 41 países das Américas, em 42 modalidades esportivas. A delegação brasileira será composta por 363 atletas, além de técnicos e oficiais, totalizando cerca de 570 integrantes.