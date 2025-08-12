Judoca do Grêmio Náutico União é ouro no Pan Júnior

O judô brasileiro mostrou mais uma vez sua força e encerrou as disputas individuais dos Jogos Pan-Americano Júnior, no Paraguai, com 14 medalhas em 14 disputas, sendo 11 de ouro, uma de prata e duas de bronze.
Nesta terça-feira (12), em Assunção, o primeiro ouro veio com o sogipano Jesse James na categoria médio (até 90 kg) e a 11ª medalha dourada foi conquistada por outro atleta de outro clube gaúcho: Andrey Coelho, do Grêmio Náutico União, levou o título da categoria pesado (+100 kg).
Andrey é natural de Vitória (ES) e com 19 anos é uma das apostas da categoria, que já teve entre outros o medalhista olímpico Rafael Silva, que se aposentou após os Jogos de Paris 2024.
Em suas três lutas, o judoca que tinha como sonho ser jogador de futebol venceu o peruano Valentino Valdívia em 1min19seg, o mexicano Hugo Sánchez em 2min50seg e o dominicano José Miguel Brache, que perdia por yuko quando levou o terceiro shidô e foi eliminado com 3min14seg de combate.
Demais medalhas
O Brasil ainda levou mais dois ouros e um bronze, nesta terça. O primeiro ouro veio com Dandara Camilo no meio-pesado feminino (até 78 kg).
A judoca do Palmeiras (SP) era favorita e confirmou. Na estreia, um ippon em 1min50seg sobre a equatoriana Maria Pesantez.
Logo depois, a cubana Lisrialis González caiu após 1min10seg. A final contra a colombiana Tania Murillo foi a mais disputada e Dandara acabou vencendo nas punições (3 a 0) quando restavam 19 segundos dos quatro minutos regulamentares de luta.
Gustavo Milano (AABB Curitiba-PR) precisou de dois combates para levar o ouro no meio-pesado (até 100 kg).
Na estreia somou dois waza-ari, que caracterizam um ippon, em 2min54seg, e superou o venezuelano Gustavo Canizález. Já na semifinal, ele sequer foi ao tatame com a desistência do cubano Zail Ramírez.
Com a vaga na final, Milano encarou o estadunidense Daniel Liubimovski, que fez um combate acirrado, mas foi batido pelo paranaense por yuko.
E na categoria pesado feminina (+78 kg), Ana Gabrielle Soares conseguiu o bronze. A judoca de 17 anos, que é do Instituto Reação (RJ), começou perdendo para a dominicana Marielin Gómez, nas punições (3 a 2) e foi para a repescagem.
Ana foi beneficiada pela desistência da mexicana Barbara Padilla e foi direto para a disputa do bronze e em apenas 11 segundos derrubou a canadense Alisa Kofman, garantindo seu lugar no pódio.
Equipes
A disputa por equipes mistas acontecerá na quarta-feira (13) e o Brasil é o principal favorito à medalha de ouro.