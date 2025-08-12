Judoca da Sogipa, Jesse James é ouro no judô do Pan Júnior

Jesse James (D) dominou todos os adversários no Pan Júnior. Alexandre Loureiro / CBJ/Divulgação

Quanto tempo é necessário para conquistar uma medalha de ouro. Jesse James, judoca da Sogipa, que compete na categoria médio (até 90 kg) precisou de cinco minutos e cinco segundos para se tornar campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, ele venceu seus três combates por ippon e garantiu o lugar mais alto do pódio.

A primeira luta durou 1min13seg, tempo que o paraguaio Edgar Benítez resistiu ao atleta de 20 anos, nascido no Rio de Janeiro.

Com a vitória, Jesse foi para a semifinal e em 12 segundos derrubou o argentino Tomás Quinteros.

Na final, o cubano Naysdel Cardoso conseguiu ficar de pé por 2min26seg até ser imobilizado.