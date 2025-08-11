Judoca da Sogipa conquista o ouro na categoria até 73kg no Pan Júnior

Matheus Nolasco faturou o ouro no Pan Júnior. Alexandre Loureiro / CBJ

O judô brasileiro viveu mais um grande dia nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção. Nesta segunda-feira (11), das quatro medalhas possíveis, todas foram conquistadas por atletas brasileiros — três ouros e uma prata.

O grande destaque ficou para Matheus Nolasco, judoca da Sogipa, na categoria até 73kg. Na grande decisão do ouro, o paulista de São José dos Campos derrotou o equatoriano Alfredo Valdivieso, seu algoz na final do Pan da modalidade em abril.

— É uma sensação muito boa. Eu trabalhei muito, vim batendo na trave em algumas outras competições passadas. No Campeonato Pan-Americano, eu acabei perdendo a final da competição para esse mesmo atleta. Eu batalhei bastante, treinei, me dediquei com o pessoal do clube e da CBJ. Hoje (segunda), deu tudo certo na competição. É gratificante ver que o trabalho está dando resultado — disse Nolasco, que garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027.

As outras três medalhas foram conquistadas por Eduarda Bastos (até 63kg), que ficou com o ouro, Luan Almeida (até 81kg), também campeão júnior no Pan, e Maria Oliveira (até 70kg), que perdeu para colombiana Heydi Santillana e ficou com a prata.