Judô coloca o Brasil na liderança do quadro de medalhas do Pan Júnior

O primeiro dia de finais do judô colocou o Brasil na liderança do quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que tem como sede principal Assunção, no Paraguai.
Neste domingo (10), foram quatro ouros e um bronze conquistados no tatame o que fez o Brasil assumir a liderança do quadro geral, ultrapassando o Chile.
As demais medalhas haviam ganhas pelo remo (um ouro, uma prata e um bronze), ciclismo mountain bike (um ouro e um bronze) e tiro esportivo (uma prata).
Clarice Ribeiro ganha primeiro ouro
A primeira medalha dourada foi conquistada por Clarice Ribeiro. A judoca manauara de 17 anos venceu as três rivais que ficaram em seu caminho.
Número 1 do ranking mundial da categoria júnior até 48 kg (ligeiro), Clarice estreou nas quartas de final e aplicou um ippon na canadense Addyson Tamura, garantindo vaga nas semifinais, onde novo ippon, agora sobre a estadunidense Malia Manibog a colocou na decisão.
O ouro veio com mais uma grande atuação, desta feita contra a colombiana Manuela Crespo, que conseguiu levar a luta para o golden score, onde a atleta do Minas Tênis Clube aplicou um yuko para finalizar o combate.
— Foram lutas muito boas e estou muito feliz. Agora é focar no Mundial Cadete que acontece no fim deste mês. Queria agradecer minha família — comemorou a campeã, que garantiu vaga direta para os Jogos Pan-Americanos Lima 2027.
As medalhas de bronze ficaram com a equatoriana Laura Vásquez e Malia Manibog.
Sogipano é bronze no ligeiro
O segundo pódio do judô veio com Lucas Takaki, no ligeiro masculino (até 60 kg).
Aos 20 anos, o brasiliense que defende a Sogipa (RS) começou derrotando o paraguaio Israel Maldonado, por ippon, mas nas quartas de final caiu para o equatoriano Jonathan Benevides, que definiu a luta com ippon nos segundos finais.
Takaki foi para a repescagem e com um waza-ari derrotou o cubano Yoel Hernández, o que lhe deu o direito de lutar pelo bronze contra o colombiano Jeronimo Pino, que foi superado por ippon em um final eletrizante.
Pino tinha vantagem de um waza-ari, mas acabou sendo desclassificado nos segundos finais ao cometer uma violação de regra, agarrando uma das pernas do brasileiro para evitar uma pontuação.
— Foi uma competição bem dura, um dia difícil, mas graças a Deus consegui colocar em prática o que estou treinando. Agora é aproveitar o resto da competição, ainda tem a equipe e estarei torcendo pelos meus amigos — comentou Takaki.
A medalha de ouro ficou com Jonathan Benevides, que na final venceu Christopher Velazco, dos Estados Unidos. O outro bronze foi para o mexicano Eduardo Sagastegui.
Rafaela Cavalcanti ganha segundo ouro
A segunda medalha de ouro também foi feminina. No meio-leve (até 52 kg), Rafaela Cavalcanti, do Pinheiros (SP), também lutou três vezes para subir no degrau mais alto do pódio.
O primeiro confronto foi diante da colombiana Wendy Golu, que foi imobilizada e bateu em um estrangulamento. Nas quartas, a judoca nascida em Santos começou cedendo um yuko para a venezuelana Leomaris Ruiz.
Mas Rafaela se recuperou e forçou três punições à rival e se classificou para a decisão, onde encarou a mexicana Aylin Ávila, também derrotada nas punições.
— Foi uma competição dura, um pouquinho chata, mais estratégica, mas deu tudo certo no final. É uma competição muito grande, então é muito legal essa experiência. Como eu estou no primeiro ano de júnior ainda, acho que a prioridade ainda é o júnior. No que vem, no próximo, ainda vou buscar o Mundial. Mas já começo a pensar no sênior, na transição. Essa foi a minha competição mais importante, porque vai ser a minha primeira competição garantida no sênior (Pan de 2027) — avaliou a atleta de 18 anos.
O pódio ainda teve a peruana Driulyus Rivas e Leomaris Ruiz.
Bruno Nóbrega confirma favoritismo
Apontado como um dos grandes nomes da nova geração do judô brasileiro, o paulista Bruno Nóbrega (Pinheiros-SP) confirmou o favoritismo na categoria meio-leve (até 66 kg).
Na estreia, ele venceu o colombiano Jhordan Venegas com um yuko e um waza-ari e foi para às semifinais, onde encaixou uma chave-de-braço para finalizar o combate contra Xavion Johnson, das Bahamas.
A final durou menos de um minuto e meio, mas foi tempo suficiente para Bruno derrubar o estadunidense Jacob Yang com um ippon.
— Estou feliz com o que eu fiz hoje. Tudo isso foi treinado, então estou feliz de ter conseguido ter colocado em prática. Na final, tive um adversário muito forte. Eu sabia que ele era muito rápido, então eu tentei fazer algo que o meu jogo encaixasse no dele e consegui ser feliz na finalização. Tem o Campeonato Brasileiro ainda, que eu vou competir esse ano. Essa próxima competição é minha próxima meta. Eu, obviamente, almejo algo a mais, como Mundial e Jogos Olímpicos, só que sempre penso em um passo de cada vez — afirmou o judoca de 18 anos.
As medalhas de bronze ficaram com o colombiano Jhordan Vanegas e Xavion Johnson.
Bianca Reis garante 100% das mulheres
As mulheres confirmaram a terceira medalha de ouro com Bianca Reis. A judoca do Pinheiros (SP), que é da categoria leve (até 57 kg) começou nas quartas-de-final diante da estadunidense Nicole Cancela, superada nas punições (3 a 1).
Já na semifinal, a atleta nascida em Brasília jogou a colombiana Mayra Solis, de ippon, e garantiu vaga na decisão.
O ouro veio diante da venezuelana Audreys Pacheco. Bianca acumulou um yuko e fechou com um ippon com 1min42seg de confronto.
— Eu vim com expectativas muito boas e eu quero cumprir essa escadinha, sabe? Eu estava em Rosário nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de 2022, tô aqui, vou agora pra Lima 2027, e espero estar em Los Angeles 2028 também, é o sonho. Eu confesso que eu comecei a competição um pouco nervosa, estava meio dura. Falei com a sensei Erika (Miranda) que me deu um nervoso ali, que o tatame é como se fosse um palco. A gente sobe a escadinha e aí bate um frio na barriga, mas depois da primeira luta eu consegui quebrar o gelo. Consegui melhorar, consegui ficar mais tranquila e voltei com esse ouro para o Brasil — disse a judoca de 20 anos.
A colombiana Mayra Solis e a canadense Carla Van Zyl completaram o pódio.