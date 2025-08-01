Jovens em busca da história: saiba quem são os jogadores da seleção brasileira de vôlei que desafiam a gigante Polônia

Bergmann, 24 anos, assumiu a titularidade na ponta. FIVB / Divulgação

Uma seleção cheia de jovens desafia a líder do ranking mundial e já consolidada no circuito do vôlei. Esse é o contexto para Brasil x Polônia, neste sábado (2), às 8h, na China, pela semifinal da Liga das Nações de vôlei.

A Olimpíada de Paris 2024 marcou o fim do ciclo para jogadores experientes da seleção brasileira, como Lucão e Bruninho. Jogadores que já tinham passagens pela equipe ganharam protagonismo, como nos casos de Bergmann, Honorato e Cachopa.

— A renovação está sendo ótima. Bernardinho conseguiu montar uma equipe que está se entrosando e vencendo jogos. Perdeu apenas para Cuba na fase classificatória. Dá brilho nos olhos, confiança. A equipe se entrosou — avaliou o gaúcho Gustavo Endres, multicampeão pela seleção brasileira e um dos maiores centrais da história do vôlei.

A seguir, saiba quem são os jogadores que defendem o Brasil nesta fase da VNL.

Levantadores

Cachopa

Cachopa é o melhor levantador da VNL. FIVB / Divulgação

Assumiu a titularidade absoluta após a Olimpíada e se tornou um dos expoentes da atual geração. Aos 29 anos, o gaúcho natural de Caxias do Sul compensa os 1m85cm, com agilidade e precisão nos levantamentos. Defende o tradicional Vero Volley Monza, da Itália e está em primeiro lugar nas estatísticas da posição na VNL segundo a FIVB.

— Ele tem habilidade e cabeça suficientes para liderar o time — elogiou o ex-jogador e atual palestrante Roberto Minuzzi, também nascido em Caxias.

Matheus Brasília

Matheus Brasília é o levantador reserva. FIVB / Divulgação

O apelido revela a cidade do levantador de 29 anos e 1m84cm que defende o Sada/Cruzeiro. É o responsável por desafogar a seleção nas inversões do 5x1.

Líbero

Maíque

É o líbero com as melhores estatísticas da VNL e a reserva energética da seleção. Com 28 anos e 1m87cm, o jogador do Minas Tênis Clubes assumiu de vez a posição e se tornou destaque da seleção no torneio.

Maíque (E) é o melhor líbero da VNL. FIVB / Divulgação

Ponteiros

Bergmann, 24 anos

Nananananananana Bergmann's!! Essa é a letra da música, embalada na melodia do Batman, que alegra as arquibancadas quando os irmãos Bergamann aparecem. Lukas e a sua irmã, Julia, nasceram na Alemanha e se mudaram para o Paraná na infância e defendem a seleção.

Lukas é o caçula, tem 21 anos, 2m4cm, e jogou a última temporada no Sesi Bauru. Julia tem 24 anos, 1m91cm, e é mais rodada na seleção feminina. Foi bronze em Paris 2024. Ela atua pelo Türk Hava Yollar, da Turquia.

Bergmann e Honorato são os ponteiros titulares. FIVB / Divulgação

Honorato, 28 anos

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Honorato assumiu a titularidade após a Olimpíada e vem sendo peça importante na recepção, fundamento que comprometeu em Paris 2024. Aos 28 anos, jogou a última temporada no Joinville e tem 1m90cm.

— Vem jogando uma baita voleibol — elogia Gustavo Endres.

Adriano, 23 anos

Outra jovem promessa na posição. Aos 23 anos, foi o "oitavo" jogador do Brasil em Paris 2024. Com 2m, se destaca pelo alcance no ataque. Defendeu o Vôlei Renata na última temporada.

Lucarelli, 33 anos

É o único remanescente do ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Aos 33 anos, o ponteiro de 1m96cm tem sido reserva na Liga das Nações, competição que já venceu em 2021. Defende o Gas Sales Bluenergy Piacenza, da Itália.

Lucarelli é o remanescente do ouro olímpico na Rio 2016. Mauricio Val / FVImagem/CBV

Arthur Bento, 21 anos

O mais jovem da posição que está na China. Com 21 anos, defende o Minas Tênis Clube.

Opostos

Alan, 31 anos

Titular contra a China, o atacante de 2m2cm conhece bem o voleibol polonês. Desde 2023 defende o Indykpol AZS Olsztyn, da Polônia. No Brasil, o carioca de 31 anos já jogou por clubes tradicionais como Sada/Cruzeiro e Sesi-SP. Em 2019, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Vôlei.

Alan é o oposto titular. FIVB / Divulgação

Darlan, 23 anos

Está sendo preparado para assumir a titularidade. Se destaca pela explosão e alcance no ataque, principalmente quando vem do fundo de quadra. Aos 23 anos, o carioca jogou a última temporada pelo Sesi-SP e vai defender o tradicional Rana Verona, da Itália.

Darlan é o futuro da saída de rede do Brasil. Natalia KOLESNIKOVA / AFP / AFP

Chizoba, 28 anos

Novidade na seleção, tem 28 anos e, assim como Alan, também joga na Polônia: atua pelo Cuprum Stilon Gorzów. Filho de pai nigeriano e mãe brasileira, nasceu em São Paulo, mas construiu sua carreira no exterior.

Centrais

Flávio, 32 anos

Joga no Sir Safety Susa Perugia, da Itália, é a referência na posição após a saída de Lucão. O mineiro de 32 anos assumiu a capitania da seleção com a aposentadoria de Bruninho.

Flávio é um dos capitães. FIVB / Divulgação

Matheus Pinta, 29 anos

O central de 2m9cm tem 29 anos e começou tarde a sua participação na seleção principal, apesar de ter passagens pela base. Atua no Minas Tênis Clube.

Judson, 26 anos

Jogador do Suzano Vôlei, nasceu no Mato Grosso do Sul. Com 26 anos e 2m5cm, destaca-se pela capacidade no bloqueio.

Thiery, 22 anos.