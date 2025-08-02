Alex Michelsen avança às quartas de final do Masters 1000 de Toronto

Michelseen é uma das apostas da nova geração de tenistas. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista estadunidense Alex Michelsen, de 20 anos, avançou às quartas de final do Masters 1000 de Toronto ao vencer neste sábado (2) outra revelação dos Estados Unidos, Learner Tien, de 19.

Michelsen, que vai completar 21 anos no dia 25 de agosto, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em uma hora e 20 minutos.

Atual número 34 do ranking da ATP, Michelsen se mostrou sólido e agressivo, aproveitando os 20 erros não forçados de Tien para selar a vitória e a classificação.

Esta é sua melhor campanha em um torneio deste nível e ele está ganhando até o momento uma posição no ranking.

Seu próximo adversário será o vencedor do duelo entre o russo Karen Khachanov e o norueguês Casper Ruud, que se enfrentam ainda neste sábado.