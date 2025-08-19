Mourinho destacou torcida pelo Fluminense no Mundial. PATRICIA DE MELO / AFP

Renato Portaluppi segue conquistando corações ao redor do mundo. Nos últimos dias, em entrevista ao canal SportyNet, o técnico José Mourinho, hoje no Fenerbahçe, da Turquia, fez elogios ao ex-técnico do Grêmio.

— Torcia muito pelo Renato e pelo Fluminense. Não porque eu tenha qualquer ligação com o clube. Com o Renato, nunca tivemos a chance de nos conhecer, mas é um cara que me diverte. É um tipo genuíno, que não esconde aquilo que é — elogiou.

Apesar de nunca ter falado com Renato, Mourinho já esteve no Rio Grande do Sul. Antes da fama, o português visitou o Estado e sentou nas cadeiras do Beira-Rio para assistir a um Gre-Nal, e esteve no Alfredo Jaconi para conferir um Ca-Ju.