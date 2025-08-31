John é anunciado pelo Nottingham Forest e inicia sua primeira experiência na Premier League

O Nottingham Forest oficializou neste domingo a contratação do goleiro brasileiro John Victor, ex-Botafogo. O jogador de 29 anos assinou contrato válido por três temporadas e terá sua primeira experiência na Premier League. O anúncio foi feito pelo clube inglês no penúltimo dia da janela de transferências no país.

A chegada de John encerra uma longa negociação que se arrastava desde o início de agosto. Na ocasião, o arqueiro esteve muito próximo de defender o West Ham, mas as tratativas não avançaram. O desejo do atleta sempre foi atuar no futebol inglês, e o Nottingham Forest aproveitou a oportunidade para fechar o acordo pouco antes do prazo final para inscrições.

Pelo Botafogo, John se consolidou como titular absoluto e viveu o auge da carreira. Foram 89 partidas disputadas e duas conquistas históricas: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024. O desempenho no clube carioca despertou atenção internacional, sobretudo pela regularidade em grandes jogos e pela participação no Mundial de Clubes, quando jogou todos os minutos até as oitavas de final.

Antes do período no Botafogo, John foi revelado pelo Santos e chegou a acumular experiência no futebol europeu em passagem pelo Real Valladolid, da Espanha, em 2023/24. No retorno ao Brasil, se transformou em peça-chave de uma equipe que alcançou resultados expressivos em pouco tempo, o que facilitou sua transferência para a Premier League.

O chefe de futebol do Forest, Ross Wilson, destacou o perfil competitivo do goleiro e a importância de fortalecer o elenco no setor. "John chamou a atenção de muitos clubes pelos últimos anos no Brasil, e estamos felizes que tenha escolhido o Forest como próximo passo. Ele chega para se juntar a um grupo forte de goleiros, que vão se ajudar e se desafiar para evoluir", afirmou.