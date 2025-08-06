Esportes

Para ficar de olho 
Notícia

Jogos Pan-Americanos Júnior: entenda o que é, como funciona e onde assistir à competição

A edição de 2025, a segunda da história, acontece entre os dias 9 e 23 de agosto em Assunção, no Paraguai

Danielly Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS