Jogos Pan-Americanos Júnior: entenda o que é, como funciona e onde assistir à competição

Jogos Pan-Americanos Júnior irão receber 4 mil atletas. Willian Lucas / Comitê Olímpico Brasileiro / Divulgação

Começam neste final de semana os Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição será disputada em Assunção, no Paraguai, entre 10 e 23 de agosto, com a cerimônia de abertura marcada para o dia 9.

Esta será a segunda edição dos jogos, que contará com a participação de 4 mil jovens atletas. Desses, 363 fazem parte da delegação brasileira e disputarão as 42 modalidades do torneio.

Participam dos Jogos Pan Júnior jovens atletas de até 23 anos de idade e dos 41 países das Américas, todos membros da Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA).

Além de revelar talentos, os Jogos Pan Júnior também servem como etapa classificatória para os Jogos Pan-Americanos de 2027. Neste ano, a competição vai oferecer 216 vagas diretas para o Pan de Lima da categoria adulto, em modalidades individuais e coletivas.

Em 2021, o Brasil conquistou 77 vagas para o Pan-Americano de Santiago, em 2023. Na competição realizada em Cali, na Colômbia, o Brasil foi o campeão no quadro de medalhas, com 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes, totalizando 164.

Aos 15 anos, Maria Lúcia irá representar o Brasil no Pan Júnior. Renan Mattos / Agencia RBS

Entre os destaques da delegação brasileira está Maria Lúcia. Natural de Canoas (RS) e com apenas 15 anos, a gaúcha é uma dos quatro skatistas que irão representar o Brasil em Assunção. Em abril deste ano, ela ficou na terceira posição no skate street feminino na etapa de Porto Alegre do STU Pro Tour.