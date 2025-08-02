Esportes

Desrespeito

Jogadoras da WNBA pedem mais segurança após arenas registrarem arremesso de brinquedos sexuais

Partidas foram interrompidas duas vezes em menos de uma semana; atletas alertam para riscos e exigem providências

AFP

Zero Hora

