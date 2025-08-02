Jogadoras da WNBA pedem mais segurança após arenas registrarem arremesso de brinquedos sexuais

Arremesso de brinquedos sexuais em quadra paralizaram dois jogos na WNBA. CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dois jogos da WNBA foram paralisados em menos de uma semana pelo mesmo motivo: o arremesso de brinquedos sexuais na quadra. O episódio mais recente ocorreu na noite de sexta-feira (2), durante a partida entre Golden State Valkyries e Chicago Sky.

O jogo foi interrompido no terceiro quarto, quando um objeto fálico verde neon foi lançado próximo a uma das cestas e retirado pelos árbitros.

— É muito desrespeitoso, não faz sentido. É muito imaturo. Quem fez isso precisa crescer — afirmou Elizabeth Williams, do Chicago Sky.

Na última terça-feira (5), no duelo entre Valkyries e Atlanta Dream, o confronto também precisou ser paralisado após um brinquedo sexual ser arremessado no minuto final da partida.

— Quer dizer, em primeiro lugar, foi perigoso. E então, quando descobrimos o que era, acho que começamos a rir. Nunca vi nada parecido. Estou feliz por termos superado aquela situação. Permanecemos focadas e concentradas — disse a ala das Valkyries, Cecilia Zandalasini, após o jogo de terça-feira.

Clima de indignação

O clima de indignação tomou conta do ambiente da liga. Isabelle Harrison, atleta do New York Liberty, usou as redes sociais para pedir providências às autoridades responsáveis pela segurança das arenas.

— SEGURANÇA DE ARENA?! Alô??! Por favor, melhore. Não tem graça. Nunca teve. Jogar QUALQUER COISA na quadra é muito perigoso — escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).