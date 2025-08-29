Jogador troca de clube na NFL em negociação com recorde de valores

Negociação é uma das que mais movimentou financeiramente na competição. Reprodução / Instagram / @micahparsons11

Uma movimentação entre equipes da NFL entrou para a história do esporte nesta quinta-feira (28). O Green Bay Packers anunciou a contratação de Micah Parsons, ex-jogador do Dallas Cowboys, com direito a um contrato de 188 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual).

A negociação torna o atleta mais bem pago da liga, excluindo quarterbacks, posição que é tradicionalmente a melhor paga. Na troca, o clube de Wisconsin enviou ao time do Texas duas escolhas da primeira rodada do draft, além do defensive tackle Kenny Clark.

Parsons deve estrear pela equipe no dia 7 de setembro, contra o Detroit Lions. Já os Cowboys encaram o Philadelphia Eagles, dois dias antes. Em 28 de setembro, o atleta terá pela frente o confronto contra seu ex-clube.

A saída do jogador já era esperada, já que teve uma desavença pública com o dono da franquia de Dallas, Jerry Jones. Ele chegou a desabafar nas redes sociais, informando o pedido de troca.