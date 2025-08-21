Jogador da NBA realiza treino em Porto Alegre e compartilha experiências 

Eric Gordon esteve em Porto Alegre para ajudar praticantes de basquete. Guilherme Rosa / Montanha Studios

Um dos jogadores mais respeitados da NBA na atualidade esteve em Porto Alegre na quarta-feira (20). Eric Gordon, 36 anos, atua no Philadelphia 76ers e vai para sua 18ª temporada na liga norte-americana, com um currículo expressivo na principal liga de basquete do mundo.

O veterano foi o sétimo jogador a ser escolhido no draft de 2007, já foi eleito sexto homem da temporada, em 2017, mesmo ano em que venceu o torneio de três pontos da NBA. Os arremessos do perímetro são especialidade de Gordon.

O jogador veio à Capital junto do pai, Eric Gordon Sr., e do irmão Evan Gordon. Eles são responsáveis por um projeto que visa auxiliar praticantes de basquete, com treinamentos, compartilhando vivências e trazendo a experiência de anos jogando em alto nível.

— Estou aqui para estar perto dos jovens para compartilhar minha experiência. Eu ainda amo o jogo, assim como eu amava quando era criança. E é por isso que estou tentando compartilhar minha experiência com os brasileiros — explicou Eric Gordon, em entrevista exclusiva para o Grupo RBS.

O jogador exaltou a paixão dos brasileiros pelo esporte, algo que é visto frequentemente nos Estados Unidos.

— Eu sei que a cultura brasileira é muito forte. Há jogadores muito bons. Isso é legal, porque é parecido com os EUA — relata Gordon.

A experiência em Porto Alegre

O palco da EG Experience foi o Dunk Park, no bairro Navegantes. Foram três atividades ao longo da tarde: treinamento de arremesso e finalização, bate-papo sobre carreira e curiosidades da NBA, e sessão de fotos e autógrafos com os participantes.

— Há 30 anos que um jogador da NBA não vem para Porto Alegre, e quando veio nunca trabalhou diretamente dentro da quadra, veio para fazer eventos — relatou Jefferson Cardoso, sócio fundador da Tripsport, que foi a responsável por organizar o evento em Porto Alegre.

Experiência inédita

Antes do treinamento começar, as crianças, os adolescentes e os adultos inscritos estavam ansiosos para participar da experiência e aprender com alguém que costumam ver apenas pela TV.

— Estou muito feliz porque eu sempre sonhei em treinar com alguém da NBA. Quero aprender como ele conseguiu chegar lá — contou Arthur Diniz, 14 anos, antes do treino começar.

A experiência dentro da quadra durou mais de uma hora e meia. Sob o comando de Eric Gordon Sr., os participantes se dedicaram em cada atividade proposta. A cada lance exemplificado pelo jogador da NBA, os olhares eram fixados para os detalhes dos movimentos. Quando a bola caía dentro da cesta, os aplausos ecoavam no Dunk Park.

— Ele (Eric Gordon) é bem humilde. Isso aqui é muito especial porque eu consigo ver uma pessoa que chegou no lugar onde eu quero chegar, que é a NBA. Foi uma experiência muito boa, que dá motivação para chegar num nível mais alto de basquete — disse Henrique Eudes da Silva, 15 anos, após o término do treinamento.

Ajuda de um argentino

Antes de chegar em Porto Alegre, a família esteve em Buenos Aires, na Argentina. A vinda deles para a Capital só foi possível por conta do argentino Enzo Ruíz, atleta profissional de basquete, que foi capitão e defendeu o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, durante duas temporadas.

— A gente teve a chance de treinar e fazer as coisas que ele faz nos Estados Unidos. Quando eu comecei a jogar basquete lá na minha cidade, no meu bairro, eu sonhava em conhecer um jogador da NBA. Facilitar essa experiência é um orgulho gigante para nós como organização — disse o jogador, que também é um dos idealizadores da CrescER Basketball Academy, escolinha de basquete para crianças de cinco a 10 anos no município santa-cruzense.

Passagem por Santa Cruz do Sul

Após a passagem por Porto Alegre, Gordon viajou para Santa Cruz do Sul, onde vai passar dois dias ajudando em treinamentos com as crianças da escolinha.