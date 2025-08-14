Jogador da NBA atenderá fãs em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul; veja detalhes

Eric Gordon na época que defendia o Houston Rockets. Eric Gordon / Instagram / Reprodução

Um jogador da NBA estará em duas cidades gaúchas nos próximos dias. Na quarta-feira (20), o Dunk Park, no bairro Navegantes, vai promover um evento com Eric Gordon, 36 anos, que atua pelo Philadelphia 76ers. Entre os dias 21 a 23 de agosto, o ala-armador estará em Santa Cruz do Sul.

Considerado um dos principais arremessadores de três pontos da sua geração, o ala-armador já foi eleito sexto homem da NBA em 2017, além de ter vencido a Copa do Mundo de 2010 com os Estados Unidos.

Na Capital

Gordon estará no Dunk Park, a partir das 16h, para diversas atividades. O cronograma começa com um treinamento específico de arremessos e finalizações; segue com bate-papo sobre carreira na NBA, rotina de atleta profissional e curiosidades do jogador; e encerra com uma sessão de fotos e autógrafos para o público presente.

— É a realização de um sonho, poder ter um atleta que joga basquete no mais alto nível do mundo pisando na nossa quadra. Pode ter certeza que ela nunca mais será a mesma depois desse dia. A TripSports e o Dunk Park ficarão marcados por terem trazido a Porto Alegre, um americano em atividade na NBA depois de quase 30 anos, vai ser mágico — relata Anderson Wintter, idealizador do Dunk Park.

Para participar é necessário fazer uma inscrição. Basta enviar "Eric Gordon Experience" mais o nome do participante para o WhatsApp (51) 98900-1928. Um link será enviado para efetuar a compra do ingresso.

São quatro opções de entrada:

EG Shooting Experience (acesso liberado ao Hoop Talks) - R$ 300

EG Meet & Greet (acesso liberado ao Hoop Talks) - R$ 95

EG Hoop Talks - R$ 50 (sócios Dunk Park) e R$ 70 (não sócios)

Pacote completo - R$ 350

Santa Cruz do Sul

Em Santa Cruz do Sul, a experiência será mais longa. Serão três dias de atividades, para jovens de 10 a 18 anos, oferecido pela escolinha de basquete CrescER Basketball Academy. Para mais informações clique aqui.

Quem é Eric Gordon

Sétima escolha geral do draft de 2008, pelo Los Angeles Clippers, Eric Gordon vai para sua 18ª temporada da NBA. Com 1m91cm, o ala-armador se destaca pelo seu arremesso do perímetro. Em 2017, ele venceu o torneio de três pontos do All-Star Game.

Já atuou pelo New Orleans Pelicans (2013 a 2016), destacou-se no Houston Rockets (2016/2017 a 2022/2023), voltou aos Clippers em 2023, passou pelo Phoenix Suns em 2023/2024 e atualmente está nos 76ers.

Gordon já disputou 925 partidas na carreira e 2017 foi um dos principais anos do jogador, que foi eleito o melhor sexto homem, quando estava nos Rockets.