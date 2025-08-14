Esportes

Grande presença
Notícia

Jogador da NBA atenderá fãs em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul; veja detalhes

Eric Gordon vai ajudar com dicas técnicas, além de conselhos sobre estar no mais alto nível de basquete do mundo

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS