Jobe Bellingham admite 'ansiedade' para estar à altura do irmão no Dortmund

Jobe Bellingham admitiu nesta terça-feira (5) ter certa "ansiedade" para estar à altura de seu irmão Jude depois de chegar ao Borussia Dortmund na atual janela de transferências europeia.

Jobe, de 19 anos, é dois anos mais novo que Jude, que foi contratado pelo Real Madrid em 2023, depois de ter passado três temporadas no Dortmund, e se tornou um dos melhores jogadores do mundo.

O mais jovem dos Bellingham chegou ao time alemão em junho, vindo do Sunderland, que subiu para a primeira divisão inglesa na última temporada.

Jobe afirmou estar ciente da pressão que vai enfrentar na Alemanha.

"É algo que você pensa. Existe essa ansiedade, principalmente para mim, que sou jovem", declarou o jogador em entrevista na concentração de pré-temporada do Dortmund na Áustria.

"Não sou perfeito. Penso nessas coisas, mas o clube me convenceu de que isso não me afetaria muito", acrescentou.

Jobe Bellingham estreou pelo Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes. Marcou um gol e deu uma assistência nos quatro jogos da equipe no torneio nos Estados Unidos.

Assim como fazia no Sunderland, Jobe usa seu primeiro nome na camisa ao invés do sobrenome, para evitar as comparações com seu irmão mais velho.