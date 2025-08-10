João Pedro e Estêvão ofuscam estreia de Modric em goleada do Chelsea sobre o Milan

Quarto colocado no último Campeonato Inglês, o Chelsea mostrou que chega forte para a temporada após acertar a chegada de uma dupla de ataque brasileira. Assim como na vitória sobre o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, João Pedro e Estêvão brilharam novamente em um amistoso de pré-temporada, neste domingo, em Londres, e ajudaram o conjunto azul a derrotar o Milan por 4 a 1.

A partida marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. João Pedro, que reforçou o time londrino durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, marcou seu quinto gol em cinco jogos após deixar o Brighton, desta vez, de cabeça - ainda provocou a expulsão de Coubis, que já havia inaugurado o placar com um gol contra.

Estêvão, por sua vez, foi acionado pelo técnico Enzo Maresca no decorrer do segundo tempo. O ex-palmeirense foi agarrado na área e sofreu o pênalti convertido por Delap. Com boa movimentação e uma finalização que quase acabou no fundo da rede, o jovem empolgou a torcida presente no estádio Stamford Bridge.

Fofana ainda descontou para o Milan, mas outro brasileiro, Andrey, fez o passe para Delap marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1, já nos minutos finais da partida.