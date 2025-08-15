João Pedro Bonini é semifinalista do tênis no Pan Júnior

O tenista brasileiro João Pedro Bonini está classificado para as semifinais de simples dos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Nesta quinta-feira (14), em Assunção, ele derrotou o paraguaio Alex Núñez por 2 a 1, parciais de 7/6 (4), 2/6 e 6/4, após 2h41min de jogo e segue na busca por uma medalha.
Vice-campeão do Banana Bowl, um dos principais torneios do circuito juvenil, o paranaense completou 17 anos nesta quinta. Seu próximo rival será o porto-riquenho Yannik Álvarez, que eliminou o boliviano Santiago Lora por 6/1 e 6/3.
A outra semifinal será disputada entre o argentino Dante Pagani, que eliminou o paulista Gustavo Albieri por 2 a 0, com um duplo 6/4, e o equatoriano Emilio Camacho.
Duplas masculinas
Na semifinal de duplas masculinas, Victor Winheski e Gustavo Albieri venceram o set inicial contra os equatorianos Emilio Camacho e Francisco Castro por 6/3, mas levaram a virada em 6/4 e 10-4.
Com a derrota, eles vão disputar o bronze contra os mexicanos Luis Flores e Mauricio Schtulmann, que foram derrotados pelos argentinos Dante Pagani e Ian Vertberger.
Duplas mistas
Já nas mistas, Gustavo Albieri e Nathália Tourinho acabaram derrotados pela dupla argentina Dante Pagani e Sofia Meabe, que marcaram 7/5 e 6/4.
Os brasileiros enfrentarão os mexicanos Diego Alcalá e Abril Cárdenas, na disputa do bronze.