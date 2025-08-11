João Fonseca x Terence Atmane hoje: horário e onde assistir ao jogo em Cincinnati

O brasileiro João Fonseca volta às quadras nesta segunda-feira (11), não antes das 15h30min (horário de Brasília). A partida é válida pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.
Fonseca irá enfrentar o francês Terence Atmane, que eliminou o italiano Flavio Cobolli, atual número 22 no ranking da ATP, na última rodada do torneio. A transmissão é da ESPN e do Disney+.
João Fonseca x Terence Atmane hoje
- Terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati
- Horário: não antes das 15h30min
- Onde assistir: ESPN e Disney+