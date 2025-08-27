João Fonseca x Machac: horário e onde assistir ao jogo do US Open

Fonseca venceu sérvio na primeira rodada. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA,AFp

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (27) pela segunda rodada do US Open. O brasileiro enfrenta o tcheco Tomas Machac, não antes das 13h10min.

Na primeira rodada, João eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic, ao vencer por 3 sets a 0. Foi o mesmo placar com o qual Machac derrotou o italiano Luca Nardi para avançar à segunda fase.

SporTV3, ESPN 2 e Disney anunciam a transmissão da partida desta tarde. Zero Hora acompanha em tempo real.

João Fonseca x Tomas Machac