João Fonseca vence chinês na estreia e avança no Masters 1000 de Cincinnati

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 49 do mundo, estreou no Masters 1000 de Cincinnati nesta quinta-feira (7) com vitória sobre o chinês Bu Yunchaokete (N.76) e avançou para a segunda rodada do torneio.

João, de 18 anos, fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-2 e 7-5, e em duas horas e 19 minutos.

A jovem promessa brasileira quer recuperar o ritmo do início da temporada, depois de uma série de resultados decepcionantes, especialmente a recente eliminação na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, diante do australiano Tristan Schoolkate (N.103).

Contra Bu, de 23 anos, João Fonseca mostrou resiliência para empatar o duelo depois de perder a primeira parcial e quebrar o serviço do chinês a tempo de evitar o tie break no set decisivo.

O brasileiro, que contou com a maioria dos torcedores presentes nas arquibancadas, ficou em vantagem no placar pela primeira vez no terceiro set quando abriu 6-5, e selou a vitória sacando no game seguinte.

João, que em fevereiro se tornou um dos campeões mais jovens no circuito ao conquistar o ATP 250 de Buenos Aires, é o jogador mais novo a vencer um jogo em Cincinnati desde 2015.

Seu próximo adversário será o espanhol Alejandro Davidovich (N.19), que este ano chegou a três finais em quadra dura: ATP 250 de Delray Beach e os ATP 500 de Acapulco e Washington.

O Masters 1000 de Cincinnati, que tem como principais estrelas o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, será disputado até o dia 18 de agosto e serve como preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada.