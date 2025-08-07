João Fonseca vence chinês de virada e avança no Masters 1000 de Cincinnati

João teve que lidar com o bom saque de Bu. Cincinnati Open / Reprodução

João Fonseca segue vivo no Masters 1000 de Cincinnati, seu último torneio antes da disputa do US Open. Na estreia, o brasileiro superou o chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 1 de virada (4/6, 6/2 e 7/5) e avançou para a segunda rodada.

O carioca irá enfrentar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave 17 em Cincinnati.

Set de erros

A primeira quebra da partida veio no sexto game. João foi errático demais nas suas decisões e viu o chinês abrir 4/2 no set. No serviço anterior de Bu, o brasileiro havia desperdiçado as oportunidades para quebrar o saque.

O carioca de 18 anos mostrou frieza suficiente para devolver a quebra no game seguinte. Também aproveitando-se de erros do chinês, João conseguiu diminuir a desvantagem e, na sequência, empatar o jogo (4/4).

Bu abriu 5 a 4 e o brasileiro tinha o saque para empatar. No entanto, ele cometeu erros e viu o chinês fechar o primeiro set em 6/4.

Superioridade brasileira

Precisando dar uma resposta, Fonseca conseguiu a quebra no segundo serviço do chinês. O brasileiro também teve melhor aproveitamento no primeiro saque, o que lhe ajudou a garantir os próprios serviços.

O carioca de 18 anos voltou a quebrar Bu no sétimo game, com dois winners de devolução — 5/2 e oportunidade de fechar o set.

No oitavo game, João chegou a ter dois break points contra (15/40), mas contou com seus bons saques para fechar o set e empatar a partida em Cincinnati.

Quebra decisiva no final

A superioridade dos dois sets anteriores não existiu na última parcial. Os dois tenistas não deram espaços para quebras até o 11º game.

Depois de estar com 40/15 contra, João voltou para o jogo e quebrou o chinês, que mandou duas bolas na rede. No game seguinte, sacando, o brasileiro não deu chances para Bu e confirmou sua primeira vitória no torneio norte-americano.



