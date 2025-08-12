João Fonseca ultrapassará marca de US$ 1 milhão em premiação no ano; veja os valores

João Fonseca tem boa quantia conquistada em 2025. Jared Wickerham / Wick Photography/Cincinnati Open/Divulgação

A primeira temporada de João Fonseca como profissional vem gerando aprendizados com vitórias e derrotas. Até o momento, o brasileiro de 18 anos já faturou US$ 932,85 milhões (cerca de R$ 5 milhões, na cotação atual) em premiações.

O próximo compromisso do carioca será o US Open, em Nova York, a partir do dia 24 de agosto. Caso caia na primeira rodada, Fonseca receberá US$ 110 mil (R$ 598 mil), ultrapassando a marca de US$ 1 milhão em 2025.

Esse valor vai aumentando de acordo com a fase disputada. Caso o brasileiro vença o seu primeiro Grand Slam, o prêmio será de US$ 5 milhões (R$ 27,20 milhões).

João ocupa a 52ª posição no ranking da ATP no momento e será 44º após nova atualização.

Prêmios até o final do ano

Após o US Open não há certeza de quais serão os torneios disputados por Fonseca. O brasileiro, no entanto, deverá estar novamente no ATP Next Gen, que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos.