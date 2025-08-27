João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open

João Fonseca encerrou nesta quarta-feira sua participação em torneios de Grand Slam na temporada. O jovem tenista brasileiro foi superado pelo checo Tomas Machac, 22º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/7 (4/7), 2/6 e 3/6, e se despediu do US Open na segunda rodada.

Fonseca, atual 45º do ranking, e o adversário fizeram um duelo franco, de "trocação", com pancadaria do início ao fim. Com estilo de jogo semelhantes, eles protagonizaram um festival de golpes fortes na Grandstand, a terceira maior quadra do complexo de Nova York. Machac mostrou por que já foi o número 20 do mundo, esbanjando eficiência em todos os fundamentos.

Ele finalizou o jogo com 30 bolas vencedoras, contra 21 de Fonseca. A agressividade foi acompanhada de precisão: foram 24 erros não forçados, diante de 31 do brasileiro. Jogando abaixo do que esteve na estreia, o carioca chegou a ter quatro break points, mas não conseguiu se impor no saque do checo em nenhum momento da partida.

A eliminação encerra o ciclo de Grand Slams do carioca de 19 anos em seu primeiro ano disputando as maiores competições do circuito. Em sua estreia nos quatro maiores torneios do mundo, ele venceu uma partida no Aberto da Austrália e no US Open e acumulou dois triunfos tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon, em uma campanha acima da média para um tenista de 18-19 anos.

Nesta quarta, Fonseca e Machac fizeram uma disputa de estilos agressivos no set inicial. Saques poderosos e forehands fulminantes foram a marca da parcial em meio à eficiência de ambos sem seus games de serviço. Tanto que houve apenas um break point na parcial, um set point, em favor do brasileiro, que não conseguiu converter.

No tie-break, Fonseca voltou a oscilar, como vem acontecendo em disputas deste tipo nas últimas semanas, e saiu atrás no placar. Machac aproveitou o primeiro de dois set points e fechou a série.

A segunda parcial começou com a primeira quebra de saque do confronto. Machac sufocou o serviço de Fonseca e abriu 2/0. O carioca teve oportunidades para devolver a quebra logo na sequência, porém não teve sucesso. Ele buscava variações, com slices e saques no corpo do adversário, mas Machac elevava seu nível de jogo a cada game.

Aos poucos, o checo tomava conta da partida, com apuro técnico e invejável preparo físico. Ao mesmo tempo que disparava aces, encontrava com facilidade o serviço de Fonseca nas devoluções. Nos momentos de aperto, anotava aces e rebatidas potentes. Neste ritmo incrível, Machac praticamente não deu chances ao brasileiro e sacramentou o segundo set.