João Fonseca pede desculpas por vômito e celebra vitória na estreia no US Open

A estreia de João Fonseca no US Open contou com susto no terceiro set. Liderando o placar por 2 sets a 0, o brasileiro sofreu um mal-estar em quadra e precisou correr para um canto da quadra para vomitar. Ao fim da partida, ele pediu desculpas pelo "imprevisto" e tranquilizou os fãs: "Só vomitei água".

"A primeira rodada é sempre um pouco mais tensa e hoje me senti um pouco enjoado no terceiro set. Não sei o que aconteceu. Só vomitei água. Desculpem-me, pessoal, peço desculpas! Muito obrigado pelo apoio hoje! Significa muito ter a bandeira brasileira comigo aqui. Muito obrigado aos brasileiros e a todas as pessoas que me apoiaram hoje", comentou o tenista, nesta segunda-feira.

Fonseca fez sua estreia na chave principal do US Open, após brilhar quando era juvenil. Em 2023, seu último ano na categoria mais jovem, se sagrou campeão em Nova York. No ano passado, caiu na última rodada do qualifying, a fase preliminar do torneio. De lá para cá, o brasileiro se tornou famoso no circuito e conquistou milhares de fãs, principalmente pelos bons resultados obtidos no início do ano, com direito ao seu primeiro título de ATP.

A fama repentina foi um dos assuntos mencionados na entrevista pós-jogo, ainda em quadra. "É um prazer (contar com tanto apoio da torcida). Acho que todas as crianças, quando jogam tênis, querem se tornar famosas e apoiar seu País, representar seu País. É um sonho fazer o que amo e ter todo o apoio dos brasileiros, um país que amo. É realmente uma honra. Vou continuar vivendo esse sonho."

Chamado de "fenômeno", Fonseca manteve os pés no chão. "É o meu primeiro ano jogando todos esses grandes torneios. É a primeira vez que jogo o torneio principal do US Open. Estou adorando a carreira no circuito. Estou muito feliz jogando cada torneio. Descobrindo novos lugares, novos países. Estou gostando muito. Sei que há muita expectativa e pressão aos 19 anos, mas adoro fazer o que amo."

SUBIDA NO RANKING