João Fonseca hoje: onde assistir à estreia no US Open

João Fonseca estreia nesta segunda-feira (25) no US Open 2025. O brasileiro enfrenta o sérvio Miomir Kecmanovic não antes das 13h30min (horário de Brasília).

É a primeira vez que o carioca, que acaba de completar 19 anos, disputará o torneio profissional do Grand Slam americano. No último ano, ele foi eliminado ainda na qualificatória. Já em 2023, foi campeão do torneio na categoria Junior.