João Fonseca fala sobre a possibilidade de ser treinado por Djokovic: "Vamos ver se no futuro acontece"

João enfrentará tcheco na segunda rodada. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Uma declaração de Novak Djokovic pegou o mundo do tênis de surpresa. Dono de 24 Grand Slams, o sérvio disse que, após se aposentar, planejava ser treinador de João Fonseca, promessa brasileira do tênis.

Após vencer na estreia do US Open, último Grand Slam da temporada, o carioca de 19 anos respondeu a Djoko.

— Uma honra. Vamos ver. Estou bem com a minha equipe agora, mas vamos ver se no futuro acontece. É um jogador que é um ídolo para o esporte. Mas com certeza uma honra, toda vez que passo por ele, ele sempre conversa comigo, falo com o agente dele também, super boa pessoa, fala "brasileiro", inclusive. Vamos ver como acontece — respondeu em entrevista à ESPN Brasil.