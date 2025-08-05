João Fonseca estreia contra chinês em Cincinnati e pode ter rivais duros no caminho

Fonseca busca disputar oitavas de Masters pela primeira vez na carreira. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca já sabe qual será seu duro caminho no Masters 1000 de Cincinnati, onde tentará pela primeira vez na carreira alcançar as oitavas de final de um torneio deste nível. A estreia será contra o chinês Yunchaokete Bu, 76º do mundo. Depois, pode encarar seis tenistas do Top 20 em série.

O brasileiro jamais encarou o tenista asiático, mas está ciente que terá uma sequência de rivais indigestos já a partir da segunda rodada, com possível reencontro com o norte-americano Taylor Fritz, quarto do mundo e de quem foi derrotado no ATP 250 de Eastbourne, mas causou uma crise de ciúmes ao rival por ter seus principais lances mostrados em um resumo daquela batalha de três sets, nas oitavas.

Na 49ª posição do ranking após perder duas posições pela eliminação na estreia em Toronto, o brasileiro tem boas chances diante do chinês, que também não foi longe na competição canadense, dando adeus na segunda rodada diante do italiano Lorenzo Sonego.

Passando da estreia, João Fonseca já sabe qual será o adversário da segunda rodada. Bye na estreia, Alejandro Davidovich Fokina aguarda por brasileiro ou chinês. O espanhol é o 19º do ranking e cabeça de chave 17 em Cincinnati e recentemente 'ajudou' o brasileiro ao ganhar de Jaume Munaur, impedindo que ele despencasse ainda mais no ranking, correndo risco de deixar o Top 50.

A partir da terceira rodada, os oponentes não trazem boas recordações ao prodígio brasileiro de 18 anos. Caso não haja surpresas, a primeira batalha em projeção sem zebras seria diante do italiano Flavio Cobolli, 17º do ranking e de quem caiu, de virada, há pouco mais de um mês, na estreia em Halle. Na ocasião, Fonseca lutou muito, mas perdeu or 2 a 1, de virada.

Superando a revanche com Fritz, o caminho seria o dinamarquês Holger Rune (9º do ranking) nas quartas, o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, de volta às disputas após descanso em Toronto, na semifinal, e o segundo do planeta, Carlos Alcaraz, em uma final. O espanhol também está descansado por não competir no Canadá.

Veja o possível caminho de João Fonseca