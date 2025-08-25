João Fonseca estreia com vitória e avança à 2ª rodada do US Open

O brasileiro João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis masculino, venceu o sérvio Miomir Kecmanovic nesta segunda-feira (25), em sua primeira aparição no US Open.

O brasileiro, atual número 45 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) e 6-3, em duas horas e 26 minutos.

João, que dominou o duelo contra Kecmanovic (N.42) explorando sua potente direita, vai enfrentar na segunda rodada o tcheco Tomas Machac (N.22).

O jovem carioca, que completou 19 anos na semana passada, se tornou o sétimo jogador mais novo a superar a primeira rodada dos quatro Grand Slams em uma mesma temporada.

Ele deu provas de seu enorme potencial nos quatro eventos de Grand Slam de 2025.

No primeiro deles, o Aberto da Austrália, João estreou com vitória sobre o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, e caiu na segunda rodada, enquanto em Roland Garros e Wimbledon foi até a terceira fase.