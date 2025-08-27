João Fonseca é dominado pelo número 22 do mundo, perde na segunda rodada e está fora do US Open

Brasileiro sofreu e acabou eliminado em sets diretos no último grand slam do ano. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

João Fonseca está fora do US Open. Em uma quarta-feira (27) em que pouca coisa deu certo, o brasileiro jogou mal, levou 3 sets a 0 do tcheco Tomas Machac e acabou eliminado na segunda rodada.

Com exceção do primeiro set, vencido no tie-break, o brasileiro foi dominado pelo número 22 do mundo no ranking da ATP. Assim, a partida acabou em sets diretos, com parciais de 7/6 (4), 6/2 e 6/3.

Agora, resta a torcida para a brasileira Bia Haddad Maia. Na segunda rodada, ela encara a suíça Viktorija Golubic, nesta quinta-feira (28), não antes das 12h.

O jogo

A partida começou, como todo jogo grande de major, com poucas trocas. Ainda aquecendo, os dois tiveram passagens tranquilas pelo saque nas primeiras parciais, sem muitos rallies. Assim, demorou até o confronto pegar ritmo.

No nono game do primeiro set, João pressionou o adversário e chegou a ter o set point. No entanto, com dois aces em sequência, Machac salvou e devolveu o placar para a igualdade até o tie-break.

E, de novo, foi no detalhe. João começou com um grande ponto, mas ficou atrás o tie-break todo, até Machac confirmar dois saques em sequência e fechar o primeiro set.

Ritmo abaixo

Abatido pela perda do primeiro set, João voltou ao jogo numa rotação abaixo. E custou caro: logo no primeiro game de saque, o brasileiro tomou a quebra, e Machac abriu 2 a 0 na segunda parcial.

Com a vantagem, Machac encontrou seu melhor momento no jogo. Devolvendo tudo, tornou muito difícil a missão do brasileiro do outro lado da quadra. Voltou a quebrar o brasileiro e fechou o segundo set em 6-2.