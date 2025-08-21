João Fonseca conhece seu primeiro adversário no US Open

João Fonseca está na 44ª posição do ranking da ATP. Adrian DENNIS / AFP

Melhor brasileiro no ranking da ATP, João Fonseca conheceu, nesta quinta-feira (21), seu adversário na primeira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada.

O tenista do Rio de Janeiro terá pela frente o sérvio Miomir Kecmanović, número 45 do ranking — uma posição atrás de João.

Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional de tênis. Quem avançar, terá pela frente o tcheco Tomas Machac ou o italiano Luca Nardi.

Quem é Kecmanović

Aos 25 anos, o sérvio tornou-se profissional em 2017. Sua melhor posição no ranking da ATP foi a 27ª, em janeiro de 2023.

Em Grand Slams, sua melhor campanha foram as oitavas de final do Australian Open — em 2022 e 2024.