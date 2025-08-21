João Fonseca conhece seu primeiro adversário no US Open

Melhor brasileiro no ranking da ATP, João Fonseca conheceu, nesta quinta-feira (21), seu adversário na primeira rodada do US Open, último Grand Slam da temporada.
O tenista do Rio de Janeiro terá pela frente o sérvio Miomir Kecmanović, número 45 do ranking — uma posição atrás de João.
Eles nunca se enfrentaram no circuito profissional de tênis. Quem avançar, terá pela frente o tcheco Tomas Machac ou o italiano Luca Nardi.
Quem é Kecmanović
Aos 25 anos, o sérvio tornou-se profissional em 2017. Sua melhor posição no ranking da ATP foi a 27ª, em janeiro de 2023.
Em Grand Slams, sua melhor campanha foram as oitavas de final do Australian Open — em 2022 e 2024.
O tenista da Sérvia tem dois títulos: o ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria (2020), e o ATP 250 de Delray Beach Open, nos Estados Unidos (2025).