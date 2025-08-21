Esportes

João Fonseca completa 19 anos como o brasileiro mais jovem a furar top 50 da ATP; veja a comparação

Tenista alcançou a 44ª posição do ranking às vésperas do US Open

Nicholas Lyra

Bibiana Davila

