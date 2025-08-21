João Fonseca completa 19 anos como o brasileiro mais jovem a furar top 50 da ATP; veja a comparação

João Fonseca furou top 50 da ATP. Luis ROBAYO / AFP

O dia 21 de agosto é especial para João Fonseca. Nesta quinta-feira (21), o tenista brasileiro completa 19 anos, já afirmado como uma realidade do esporte brasileiro.

E o presente veio de forma antecipada. Na segunda-feira (18), a ATP publicou o ranking atualizado. Com a boa campanha no Masters 1000 de Cincinnati, João atingiu a 44ª posição, seu melhor ranking na carreira.

O feito o tornou o nono melhor brasileiro ranqueado da história da era aberta do tênis, empatado com o melhor ranking de Flavio Saretta. João já havia se tornado o brasileiro mais jovem a furar o top 50 (foi o primeiro a fazer isso com menos de 20 anos).

Para comemorar a data e antecipar o US Open, que começa no domingo (24), Zero Hora preparou um infográfico com outros tenistas brasileiros que furaram o top 50. Veja abaixo:

Melhores brasileiros no ranking da ATP