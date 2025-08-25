João Fonseca brilha nos momentos decisivos, vence em sets diretos e vai à segunda rodada do US Open

João Fonseca superou até mal-estar no terceiro set para avançar à segunda rodada do Grand Slam. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA,AFp

João Fonseca está na segunda fase do US Open. Nesta segunda-feira (25), o brasileiro brilhou nos momentos decisivos, e venceu o sérvio Miomir Kecmanovic na estreia no último Grand Slam da temporada.

Mas não foi fácil. Ele precisou superar dois tie-breaks (e esteve atrás em ambos) antes de vencer o terceiro. Em sets diretos, João fez 7/6 (3), 7/6(5) e 6/3, em 2h26min de partida.

João Fonseca ainda encarou o forte calor de Nova York. Abaixo dos mais de 30 graus, o brasileiro precisou parar o terceiro set por conta de um mal estar, mas logo voltou para fechar o jogo.

Na segunda rodada, o adversário de João Fonseca será o tcheco Tomas Machac. Na primeira fase, o número 22 do mundo eliminou o italiano Luca Nardi em sets diretos. A data e o horário do jogo ainda vão ser definidos.

O jogo

O jogo começou complicado para o brasileiro. Nos primeiros games, poucas trocas de bola, já que os saques de ambos estavam entrando.

Assim, a partida se encaminhou para o primeiro de dois tie-breaks. Com um mini-break a frente logo no início, o brasileiro venceu por 7-3 e abrir vantagem.

No segundo set, o brasileiro enfrentou uma situação um pouco mais complicada. Chegou a estar perdendo por 5 a 2, e perto de tomar o empate no jogo.

Mas, mais uma vez, brilhou em momentos decisivos. Chegou a ter um set point com o jogo em 6-5, desperdiçou, mas não se abalou.

No tie-break, também esteve atrás. E, de novo, no placar de 5-2. Mas encontrou equilíbrio mental para sair do buraco, virar e fechar em 7-5 o game final.

João supera calor e mal-estar

No terceiro set, além do adversário. O brasileiro precisou superar um mal-estar e o forte calor de Nova York. Quando a partida estava empatada em 3 a 3, ele pediu atendimento médico por conta de uma indisposição estomacal.

Portanto, seria necessário voltar à quadra e confirmar rápido a vitória. Para isso, era preciso se aproveitar também do mau momento do adversário, que perdeu dois tie-breaks e viu o mental "baquear" por conta das derrotas.