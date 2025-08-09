João Fonseca aproveita desistência de Fokina e avança no Cincinnati Open

Fonseca vai jogar a 3ª rodada em Cincinnati. Jared Wickerham / Wick Photography/Cincinnati Open/Divulgação

Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na quadra número três no início da noite deste sábado (9), no Cincinnati Open. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival, parciais de 6/7 (4-7) e 5/4, e avançou para a terceira rodada, em que enfrentará quem passar do confronto entre o italiano Flavio Cobolli, 22º do ranking, e o francês Térence Atmane (136º).

Fonseca enfrentou um oponente bem forte, que chegou bem preparado para o duelo. Ou quase isso. Aos 26 anos, Fokina vive o melhor momento da carreira após entrar no top 20 do ranking, sua melhor colocação da vida. O carioca, por sua vez, tem o torneio Cincinnati como último compromisso antes do US Open, Grand Slam em que já está classificado na chave principal.

O jogo

Equilíbrio definiu o primeiro set. João venceu o primeiro game sem levar nenhum ponto, confirmando seu serviço. Em seguida, o espanhol cometeu uma dupla falta e proporcionou ao brasileiro a chance de abrir 2 a 0. Não demorou para Fokina se encontrar na partida, devolvendo a quebra em seguida e empatando o set na sequência em 2 a 2.

Os dois seguiram confirmando seus serviços, até que Fokina conseguiu quebrar em 5 a 4, contando com erros do brasileiro. O espanhol, então, teve a vantagem do saque para fechar a primeira parcial, jogando pressão para cima de João. O carioca abusou dos erros, permitiu o empate, mas contou com a agressividade para quebrar mais uma vez e forçar o tie-break. No desempate, João lutou, mas deu Fokina por 7/4.

No começo do segundo set, Fokina foi praticamente impecável e abriu boa vantagem na frente, quebrando dois serviços de João. O carioca só conseguiu devolver a primeira quebra quando já estava 4 a 1 para o espanhol. A torcida se inflamou depois que o brasileiro ganhou seu segundo game e, em seguida, seu terceiro, mostrando estar vivo na partida. Ao mesmo tempo, Fokina começou a dar seus primeiros sinais preocupantes.

Depois de perder os quatro primeiros games, João ganhou os quatro seguintes. Claramente desgastado, Fokina conversou com seu estafe, sugerindo uma possível desistência.