Jasmine Paolini vai encarar Coco Gauff nas quartas de final em Cincinnati

A italiana Jasmine Paolini derrotou a tcheca Barbora Krejčíková por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em 1h11min de partida e está classificada para as quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.
Número 5 do mundo, Paolini dominou o jogo e ainda foi beneficiada por um incômodo apresentado pela adversária, durante a partida.
Esta será sua segunda vez nas quartas em Ohio, assim como aconteceu em 2023, quando parou na estadunidense Coco Gauff, que voltará a ser sua rival.
Gauff abriu a rodada desta quinta-feira (14) superando outra italiana Lucia Bronzetti, por 6/2 e 6/4.
Campeã do torneio em 2023, a número 2 do ranking mundial precisou de 1h19min para se classificar.
O confronto em Cincinnati será o quinto entre elas e servirá para desempatar a série, já que até o momento cada jogadora ganhou duas partidas.