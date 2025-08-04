Jaqueline Weber conquista segunda medalha de bronze no Troféu Brasil de Atletismo

Natural de Teutônia, Jaqueline terminou em terceiro lugar nos 1.500 metros rasos. Benoit Tasset / Meeting Carquefou

A atleta gaúcha Jaqueline Weber, que compete pelo Praia Clube (MG), conquistou neste domingo (3) sua segunda medalha de bronze na 44ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Natural de Teutônia, Jaqueline terminou em terceiro lugar nos 1.500 metros rasos. A final foi disputada em duas séries e os melhores tempos garantiram um lugar no pódio.

Com o tempo de 4min21seg27, a gaúcha 30 anos repetiu o resultado dos 800 metros.