Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores

As autoridades japonesas do boxe anunciaram nesta terça-feira (12) a implementação de regras mais rígidas referentes à perda de peso para prevenir a desidratação entre os boxeadores, após as recentes mortes de dois lutadores.

A Associação Japonesa de Boxe Profissional (JPBA), a Comissão Japonesa de Boxe (JBC) e proprietários de academias decidiram implementar testes de urina para medir a desidratação, entre outras medidas destinadas a controlar a rápida perda de peso entre os boxeadores, disse o Secretário-Geral da JBC, Tsuyoshi Yasukochi.

Esta decisão ocorre após as mortes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 anos, depois de lutarem na mesma noite, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio.

Embora a causa exata das duas mortes ainda não tenha sido determinada, a Associação Mundial de Boxe acredita que a desidratação causada pela rápida perda de peso contribui para o aumento da vulnerabilidade do cérebro à hemorragia.

As autoridades japonesas do boxe decidiram "tomar todas as medidas possíveis para garantir que as mortes desses dois boxeadores não sejam em vão", disse Yasukochi.