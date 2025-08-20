Italiano é o primeiro tenista confirmado no Rio Open de 2026

Lorenzo Musetti é o atual número 10 do ranking. Divulgação / Fotojump/Rio Open

A edição de 2026 do Rio Open, principal torneio de tênis do Brasil, confirmou seu primeiro participante nesta quarta-feira (20). Trata-se do italiano Lorenzo Musetti, número 10 no ranking da ATP.

Aos 23 anos, o tenista estava confirmado no campeonato neste ano, mas precisou desistir em virtude de uma lesão. Musetti, inclusive, esteve no Rio de Janeiro, mas não conseguiu participar.

— Estou confirmando a minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente eu estava lesionado esse ano e não pude jogar. Mas eu pude aproveitar muito a cidade. Fiquei muito feliz no Rio, senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve — disse Musetti.

Segunda vez no Rio Open

De volta ao Rio e um grande fã do Brasil, Musetti fará a segunda aparição nas quadras do Jockey Club Brasileiro, após disputar a edição de 2023.

— Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão que forçou ele a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026 — afirmou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

O italiano vem de uma temporada consistente no saibro. Fez a sua primeira final de Masters 1000 em Monte Carlo, além de semis nos Masters de Madri e Roma, e finalizou a temporada de saibro com uma inédita semifinal em Roland Garros.