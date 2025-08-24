Italiana desbanca favorita e reconquista título do arco no Mundial de Ginástica Rítmica

Sofia Raffaeli na apresentação que valeu ouro. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

A primeira final deste domingo (24) do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, foi do aparelho arco. E o título ficou com a italiana Sofia Raffaeli, 21, que desbancou a alemã Darja Varfolomeev, atual campeã.

Favorita a sair da Arena Carioca 1 com cinco ouros, assim como ocorreu na edição passada do campeonato em 2023, na Espanha, Varfolomeev sequer foi ao pódio.

Em uma apresentação abaixo das eliminatórias, quando saiu com nota 30.600, a bicampeã do mundo do individual geral, cometeu pequenos erros e terminou com 28.950 de nota, fechando na quinta posição.

Apoio das arquibancadas

Primeira ginasta a se apresentar, Sofia Raffaeli contou com o carinho do público brasileiro e terminou com 30.650, resultado bem superior aos 28.700 das classificatórias, quando ficou em sétimo.

Após esperar as outras sete atletas se apresentarem Raffaeli teve a confirmação do ouro, repetindo o feito da edição de 2022, ano em que venceu todas as cinco finais do Mundial.

Uma espécie de xodó da torcida, a pequena búlgara Stiliana Nikolova (1m40cm) garantiu a prata com 29.950.

Sem estar entre as favoritas, a alemã Anastasia Simakova, prata na última Universíade, acabou levando o bronze com 29.400.

Confira o resultado final

Ouro : Sofia Raffaeli (ITA) - 30.650;

: Sofia Raffaeli (ITA) - 30.650; Prata : Stiliana Nikolova (BUL) - 29.950;

: Stiliana Nikolova (BUL) - 29.950; Bronze : Anastasia Simakova (ALE) - 29.400;

: Anastasia Simakova (ALE) - 29.400; 4 - Rin Keys (EUA) - 20.200;

- Rin Keys (EUA) - 20.200; 5 - Darja Varfolomeev (ALE) - 28.950;

- Darja Varfolomeev (ALE) - 28.950; 6 - Taisiia Onofriichuk (UCR) - 28.850;

- Taisiia Onofriichuk (UCR) - 28.850; 7 - Hatice Gokce Emir (TUR) - 28.250;

- Hatice Gokce Emir (TUR) - 28.250; 8 - Zilu Wang (CHN) - 27.400;