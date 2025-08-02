Itália x Polônia pela final da Liga das Nações de Vôlei Masculino: veja o horário e onde assistir

Itália venceu a Eslovênia na semfinal. Volleyball World / Divulgação

O campeão da Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) será conhecido na manhã deste domingo (3). Itália e Polônia se enfrentam a partir das 8h (horário de Brasília), na China.

Os poloneses chegam à decisão depois de eliminarem o Brasil na semi, por três sets a zero. A Itália superou a Eslovênia. Os jogos foram disputados neste sábado (2).

A final, que ocorre em Ningbo, na China, tem transmissão dos canais SporTV e VBTV.

O Brasil volta à quadra também no domingo, a partir das 4h, na disputa de terceiro lugar, contra a Eslovênia.

Itália x Polônia