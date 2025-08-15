Esportes

Divisão de Acesso
Notícia

Inter-SM x Veranópolis: a tradição no Estado e a ansiedade pela volta ao Gauchão

Equipes decidem a vaga na primeira divisão neste domingo (17). Alvirrubro leva vantagem por ter vencido o jogo de ida.

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS