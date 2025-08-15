Inter-SM x Veranópolis: a tradição no Estado e a ansiedade pela volta ao Gauchão

Equipes estão há bastante tempo longe do Gauchão. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Independente do resultado, uma grande história do interior gaúcho irá ganhar um belo capítulo neste domingo (17) após o apito final do duelo entre Inter-SM e Veranópolis, pelo segundo jogo das semifinais da Divisão de Acesso. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, para decidir quem garante o acesso ao Gauchão 2026.

De um lado, os donos da casa buscam o retorno à elite do futebol gaúcho após 14 anos. O período contou com três semifinais em que a equipe deixou escapar a classificação. Quanto aos visitantes, além dos seis anos distantes da primeira divisão, chama a atenção o fato do clube quase ter desistido da Divisão de Acesso deste ano antes do começo.

Na ida, no Estádio Antônio David Farina, o Alvirrubro venceu de virada por 2 a 1 e leva a vantagem para Santa Maria. Na outra semifinal, o Novo Hamburgo venceu o Aimoré por 3 a 1, em Novo Hamburgo, e também tem o resultado a seu favor.

O dia que a cidade espera há 14 anos

Inter-SM conta com a melhor média de público da Divisão de Acesso deste ano. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Desde que o Inter-SM foi rebaixado para a Divisão de Acesso, em 2011, o clube santa-mariense perdeu prestígio no cenário estadual e amargou eliminações apáticas e traumáticas na segunda divisão estadual. A mais recente delas quando perdeu para o Pelotas por 2 a 1, em casa, em 2024.

No período, o Alvirrubro teve de superar diversas dificuldades financeiras e se acostumou a disputar a competição. Mesmo assim, a torcida seguiu apoiando a equipe e, aos poucos, os gritos de "Vamos subir, Inter" tornaram-se uma marca registrada no Estádio Presidente Vargas.

O local, que também é conhecido como "Baixada Melancólica", conta com uma das torcidas mais apaixonadas do interior gaúcho, tendo a maior média de público desta Divisão de Acesso com sobra.

Após vencer na ida, a empolgação em Santa Maria é tão grande que todos os ingressos para a partida foram vendidos em menos de 2h, na manhã de quinta-feira (14). O Presidente Vargas tem capacidade para 6.556, mas uma arquibancada móvel está sendo montada. Se aprovada pelas autoridades da cidade, será liberada a venda de mais 750 ingressos.

O ídolo quer repetir o passado

Ex-jogador, Chiquinho foi capitão e dono da camisa 10 do Inter-SM antes de assumir como gerente de futebol. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Possivelmente o maior ídolo do Inter-SM no século, Chiquinho foi um meia de renome no interior gaúcho até 2023, quando pendurou as chuteiras. Nascido em Bagé, foi em Santa Maria que o canhoto virou ídolo, principalmente após se destacar no último acesso do Alvirrubro, em 2007.

Contra o Pelotas, na última rodada da Divisão de Acesso, o jogador foi o responsável por uma assistência para o zagueiro Cirilo marcar o primeiro gol e por começar o lance que culminou no gol de Alê Menezes. O Inter-SM venceu por 2 a 1 e voltou ao Gauchão.

Desde que pendurou as chuteiras, Chiquinho atua como gerente de futebol no clube e está muito presente no processo de montagem do elenco e no contato com jogadores. Por mais que a função seja longe dos gramados, ele ainda sente a ansiedade da decisão.

— É claro que vem à tona muitos sentimentos. São 14 anos na Divisão de Acesso. Nos últimos sete anos, batemos na trave em três. Então, cada vez mais é gerada uma expectativa para que a gente possa alcançar o objetivo. Está todo mundo ansioso por esse momento de poder gritar: "estamos de volta". E tudo passa pelo jogo de domingo — lembra o dirigente.

A virada de chave nos últimos anos

Nesta temporada, o Alvirrubro perdeu apenas uma vez e depende de um empate para subir. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Nas últimas temporadas, o Inter-SM colocou uma meta clara no que diz respeito à montagem do elenco principal: contratar jogadores que conheçam à competição, assim como um treinador com acesso no currículo.

Por mais que a equipe não tenha atingido o objetivo no passado, o elenco atual conta com 12 nomes que estiveram no elenco de 2024. Do time titular escalado por Bruno Coutinho na ida contra o VEC, seis jogadores atuaram na última Divisão de Acesso.

— Temos um princípio aqui dentro do Internacional de Santa Maria que a gente procura não nos perder com as perdas. A gente perdeu o acesso no ano passado, mas não perdemos a nossa convicção. E aí eu quero reiterar o quê? A permanência desses atletas, a contratação de jogadores que vieram a ser associados com as características daqueles que já estavam aqui e o perfil do nosso treinador.

Nesta temporada, o Inter-SM perdeu apenas uma vez. Dentro do Estádio Presidente Vargas, são seis vitórias e um empate. As estatísticas podem ser um norte para o torcedor se apegar e confiar no elenco que pode escrever o nome na história de Santa Maria.

Para voltar aos tempos de glória

Veranópolis conquistou a Divisão de Acesso em 1993, quando Tite treinava a equipe. Felipe Nyland / Reprodução

Para conquistar o acesso em 2025, o Veranópolis quer repetir uma das principais lembranças da equipe. Com apenas um ano de existência, o clube da Serra Gaúcha conquistou a Divisão de Acesso de 1993, tendo Tite no comando técnico.

Na primeira divisão estadual, o Pentacolor conseguiu se consolidar e permaneceu durante 26 anos, até ser rebaixado em 2019. Neste período, a equipe conquistou três vezes o título de campeão do interior e disputou a Copa do Brasil em duas oportunidades, incluindo os históricos jogos contra o Cruzeiro, em 2007.

A queda para a Divisão de Acesso impactou diretamente nas finanças do clube. Em 2020, a competição foi cancelada nas primeiras rodadas em função da pandemia da covid-19. Nos anos seguintes, o VEC não conseguiu chegar às semifinais, feito que atingiu pela primeira vez em 2025.

Em 2023, o time foi eliminado ainda na primeira fase. Nas outras três, chegou às quartas, mas caiu para o Avenida, em 2021 e 2022. No ano passado, o clube deixou a competição em tal fase, sendo eliminado justamente pelo Inter-SM.

Uma campanha digna de reviravolta

Gelson Conte foi anunciado poucos dias antes do começo da Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar da desvantagem no placar e da grande projeção de público para este domingo, o duelo contra o Alvirrubro não será a primeira adversidade enfrentada pelo Veranópolis nesta temporada.

Em março, o clube teve a participação na Divisão de Acesso colocada em dúvida por questões financeiras. Mesmo assim, após a troca de gestão, o clube conseguiu montar o elenco e fez movimentações às vésperas do começo da competição que surtiram efeito.

A principal delas foi a troca do técnico Mário Roberto, que sequer estreou, pelo experiente Gelson Conte. Campeão mato-grossense com o Primavera, de Primavera do Leste, ele foi o responsável por comandar o time que emplacou cinco vitórias consecutivas na primeira fase e que despachou o Passo Fundo, um dos favoritos ao acesso, nas quartas de final.

— O nosso grupo de atletas é muito curto, mas o grupo entendeu aquilo que nós queríamos, no dia a dia, no trabalho, nos treinos. Eu acho que é um grupo que está muito bem fisicamente, e, consequentemente, começaram a vir os resultados. Nós tivemos cinco vitórias seguidas, oito jogos invictos. Então, deu uma esperança e começou a aparecer algumas situações diferentes na própria cidade, como torcedores, patrocinadores, e o Veranópolis acabou indo para a semifinal — explicou o treinador.

Não existe favorito

Na ida, Inter-SM saiu com a vitória por 2 a 1 de virada. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Desde antes do começo da Divisão de Acesso, muitos colocam o Inter-SM como favorito a atingir o principal objetivo do campeonato. Por mais que exista uma grande diferença no investimento entre os dois lados, que passa também pelo tamanho das duas cidades — Santa Maria tem uma população cerca de 11 vezes maior — o técnico não quer tratar o Veranópolis como azarão.

— E uma coisa que vou dizer para vocês, a gente jamais vai ter medo de ir à Santa Maria e enfrentar o Inter. A gente tem respeito. A gente tem respeito pelo que o Inter está fazendo nos últimos anos e está fazendo esse ano, pelas pessoas que trabalham do lado de lá — destacou Conte.

O comandante ainda aponta que a cidade "pequena" foi fundamental nesta recuperação do clube, que pode retomar os tempos de glória com uma vitória neste domingo.