Inter-SM x Novo Hamburgo: onde assistir ao jogo de volta da final da Divisão de Acesso

Novo Hamburgo venceu o jogo de ida em casa por 3 a 2. Renata Medina / Inter-SM

O principal objetivo já foi garantido, mas a taça pode coroar uma grande temporada. Já classificados para o Gauchão 2026, Inter-SM e Novo Hamburgo decidem a Divisão de Acesso neste sábado (30), às 19h. O palco será o Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, já que o Alvirrubro teve uma melhor colocação na primeira fase em relação ao Anilado.

Na ida, no Estádio do Vale, a equipe do Vale dos Sinos levou a melhor. O time treinado por Rogério Zimmermann esteve atrás no placar em duas oportunidades, mas saiu com a vitória por 3 a 2. Parede e Alisson, duas vezes, marcaram para o Anilado. Já o clube do Centro do Estado contou com gols de Jarro e Vitor Júnior.

Leia Mais Em jogo de cinco gols, Novo Hamburgo larga em vantagem na decisão da Divisão de Acesso

Para o jogo decisivo, a equipe treinada por Bruno Coutinho terá um importante elemento para usar a favor: a torcida. O clube santa-mariense tem com folga a melhor média de público da Divisão de Acesso e espera contar com esse apoio para ser campeão.

Como os clubes não estarão na disputa da Copa FGF, após a final, os dois times encerram as atividades profissionais neste ano. Depois, o foco será direcionado às categorias de base, assim como ao planejamento para a disputa do Gauchão do próximo ano.

Como o Inter-SM chegou na decisão

Em desvantagem, o Alvirrubro precisa vencer o jogo de volta por mais de dois gols de diferença para ser campeão. Na primeira fase, o time terminou com a segunda melhor campanha, com 29 pontos. Foram oito vitórias, cinco empates e uma derrota, em 14 jogos.

Nas quartas de final, o Inter-SM passou pelo Bagé após empatar fora de casa e vencer a partida decisiva em casa. E pelas semifinais, garantiu o acesso ao bater o Veranópolis em duas partidas.

Como o Novo Hamburgo chegou na decisão

Após vencer o jogo de ida, o Anilado pode até empatar que sai com a taça. Na primeira fase, demorou para engrenar, mas teve uma boa sequência final. O clube ficou com a quarta colocação com 24 pontos. Em 14 jogos, foram sete vitórias, três empates e quatro derrotas.

Nas quartas de final, o Novo Hamburgo passou pelo Gramadense após um empate e uma vitória. Já nas semifinais, venceu rival Aimoré na ida e garantiu o acesso com um empate no jogo de volta.

Leia Mais Volta ao protagonismo e a cereja do bolo: os bastidores da torcida anilada para a final da Divisão de Acesso

Onde assistir a Novo Hamburgo x Inter-SM