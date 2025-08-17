Inter-SM e Novo Hamburgo conquistam acesso e voltam ao Gauchão em 2026

Vitória no Presidente Vargas lotado deu vaga ao Inter-SM na Elite após 14 anos. Renata Medina / Inter-SM,Divulgação

O Inter-SM e o Novo Hamburgo estão de volta à elite do Campeonato Gaúcho em 2026. As duas equipes conquistaram as vagas com a classificação às finais da Divisão de Acesso, na tarde deste domingo (17), ao levarem a melhor sobre Veranópolis e Aimoré, respectivamente.

Em Santa Maria, no Presidente Vargas, o Inter-SM voltou a vencer o VEC, agora pelo placar de 1 a 0, e chegou à final. Já em São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, o Novo Hamburgo se aproveitou da vantagem conquistada no jogo de ida, em casa, e o empate em 0 a 0 foi suficiente para ficar com a vaga.

Assim, estão conhecidas as 12 equipes que disputarão a elite do Campeonato Gaúcho em 2026. Inter-SM e Novo Hamburgo se juntam a Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José.

Na atual temporada, dois times da Zona Sul ficaram com as piores campanhas e foram rebaixados. Brasil e Pelotas disputarão a Divisão de Acesso em 2026.

O Inter-SM, treinado por Bruno Coutinho, volta à elite do Gauchão depois de uma longa espera: foram 14 anos longe da elite (a última vez havia sido em 2011). Já o Novo Hamburgo, comandado por Rogério Zimmermann, retorna imediatamente após a queda na temporada passada.

Agora, as duas equipes se enfrentam na final para saber quem será o campeão da Divisão de Acesso em 2025. As partidas acontecem nos próximos dois finais de semana.

Inter-SM perde pênalti, mas vence de novo

Com o Presidente Vargas completamente lotado e sonhando com o acesso, o Inter-SM não se conformou com a vantagem. Foi para cima e, logo nos primeiros 5 minutos, teve um pênalti a seu favor. Jarro foi derrubado, Morbeck cobrou, e o goleiro do Veranópolis, Lucas Alves, defendeu.

O time da casa não deixou se abater. Seguiu na pressão, criou as melhores chances e foi recompensado no fim da primeira etapa, quando Alan Bald marcou de cabeça.

Na etapa final, com dois gols de vantagem no agregado, a equipe pouco sofreu. Administrou a vantagem, não entrou nas provocações e deu alegria ao seu torcedor, que esperou 14 anos pelo novo acesso.

Novo Hamburgo administra vantagem

No Vale do Sinos, um clássico bem mais tenso — e truncado. Precisando reverter o resultado negativo do fim de semana passada, o Aimoré foi para cima do rival.

E até fez um primeiro tempo mais ofensivo na comparação com o jogo do Estádio do Vale, criando as melhores chances. No entanto, viu o Novo Hamburgo administrar o placar, e até reclamou de um excesso de "cera" dos visitantes.