Inter-SM e Novo Hamburgo conquistam acesso e voltam ao Gauchão em 2026

O Inter-SM e o Novo Hamburgo estão de volta à elite do Campeonato Gaúcho em 2026. As duas equipes conquistaram as vagas com a classificação às finais da Divisão de Acesso, na tarde deste domingo (17), ao levarem a melhor sobre Veranópolis e Aimoré, respectivamente.
Em Santa Maria, no Presidente Vargas, o Inter-SM voltou a vencer o VEC, agora pelo placar de 1 a 0, e chegou à final. Já em São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, o Novo Hamburgo se aproveitou da vantagem conquistada no jogo de ida, em casa, e o empate em 0 a 0 foi suficiente para ficar com a vaga.
Assim, estão conhecidas as 12 equipes que disputarão a elite do Campeonato Gaúcho em 2026. Inter-SM e Novo Hamburgo se juntam a Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, Ypiranga, São Luiz, Guarany de Bagé, Monsoon, Avenida e São José.
Na atual temporada, dois times da Zona Sul ficaram com as piores campanhas e foram rebaixados. Brasil e Pelotas disputarão a Divisão de Acesso em 2026.
O Inter-SM, treinado por Bruno Coutinho, volta à elite do Gauchão depois de uma longa espera: foram 14 anos longe da elite (a última vez havia sido em 2011). Já o Novo Hamburgo, comandado por Rogério Zimmermann, retorna imediatamente após a queda na temporada passada.
Agora, as duas equipes se enfrentam na final para saber quem será o campeão da Divisão de Acesso em 2025. As partidas acontecem nos próximos dois finais de semana.
Inter-SM perde pênalti, mas vence de novo
Com o Presidente Vargas completamente lotado e sonhando com o acesso, o Inter-SM não se conformou com a vantagem. Foi para cima e, logo nos primeiros 5 minutos, teve um pênalti a seu favor. Jarro foi derrubado, Morbeck cobrou, e o goleiro do Veranópolis, Lucas Alves, defendeu.
O time da casa não deixou se abater. Seguiu na pressão, criou as melhores chances e foi recompensado no fim da primeira etapa, quando Alan Bald marcou de cabeça.
Na etapa final, com dois gols de vantagem no agregado, a equipe pouco sofreu. Administrou a vantagem, não entrou nas provocações e deu alegria ao seu torcedor, que esperou 14 anos pelo novo acesso.
Novo Hamburgo administra vantagem
No Vale do Sinos, um clássico bem mais tenso — e truncado. Precisando reverter o resultado negativo do fim de semana passada, o Aimoré foi para cima do rival.
E até fez um primeiro tempo mais ofensivo na comparação com o jogo do Estádio do Vale, criando as melhores chances. No entanto, viu o Novo Hamburgo administrar o placar, e até reclamou de um excesso de "cera" dos visitantes.
O segundo tempo foi de pressão intensa do Aimoré. Nos primeiros 10 minutos, foram pelo menos quatro boas chances de gol, com uma grande defesa do goleiro do Novo Hamburgo. No entanto, a pressão arrefeceu no fim, e o acesso ficou mesmo com os visitantes, que seguraram o 0 a 0 até o fim.