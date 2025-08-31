Inter perde em casa para Udinese e cede liderança a Juve e Napoli

Depois de uma primeira vitória com goleada, a Inter de Milão sofreu uma inesperada derrota ao cair por 2 a 1 diante da Udinese em casa, neste domingo (31), pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com 3 pontos somados, a Inter fica em sexto na tabela, enquanto quatro times conseguiram duas vitórias em dois jogos: Juventus, Napoli, Cremonese e Roma.

Com exatamente o mesmo saldo de gols (+3), Juventus e Napoli dividem a liderança. Os 'bianconeri' venceram o Genoa neste domingo por 1 a 0, e os napolitanos bateram o Cagliari no sábado pelo mesmo placar.

A Inter, que começou o campeonato atropelando o Torino por 5 a 0, tinha a possibilidade de se juntar a esse grupo na liderança, mas nada saiu como o esperado no estádio Giuseppe Meazza.

O holandês Denzel Dumfries abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 17 minutos, completando um chute de Marcus Thuram, mas a Udinese conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com os gols de Kenan Davis (29' de pênalti) e Arthur Atta (40').

Depois do intervalo, a Inter tentou reagir, mas seu único gol, obra de Federico Dimarco (56'), foi anulado após revisão no VAR.

Com a vitória, a Udinese soma 4 pontos e fica em quinto na tabela.

- Vlahovic, de novo -

No caso da Juventus, a vitória sobre o Genoa veio com sofrimento.

O sérvio Dusan Vlahovic, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo no lugar do canadense Jonathan David, foi o autor do gol da vitória da 'Vecchia Signora' no minuto 73.

Vlahovic, que durante a pré-temporada teve sua saída da Juve especulada, continua se afirmando, depois de ter marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Parma na semana passada.

"As pessoas sempre vão falar. Tudo o que eu posso fazer é treinar o melhor que puder. Estou muito feliz em poder ajudar o time espero que continue sendo assim", declarou o atacante sérvio à plataforma DAZN.

Por enquanto, os números dão suporte ao novo projeto da Juve, embora os torcedores ainda tenham dúvidas sobre o desempenho da equipe.

- Taty Castellanos comanda a Lazio -

Por sua vez, a Lazio (7ª, 3 pontos) reagiu depois da derrota para o Como na primeira rodada e goleou por 4 a 0 o Hellas Verona (18º, 1 ponto), num jogo em que o atacante argentino Taty Castellanos teve grande atuação.

Ele foi o autor do terceiro gol do time romano aos 41 minutos, depois de ter dado as assistências para Matteo Guendouzi (3') e Mattia Zaccagni (10') marcarem.

Com tudo decidido no segundo tempo, Leonardo Bia (82') fechou a goleada no Estádio Olímpico da capital italiana.

Em outro jogo do dia, Torino (19º, 1 ponto) e Fiorentina (12ª, 2 pontos) empataram sem gols e seguem sem vencer nesta Serie A.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Sassuolo 3 - 2

Lecce - Milan 0 - 2

- Sábado:

Bologna - Como 1 - 0

Parma - Atalanta 1 - 1

Napoli - Cagliari 1 - 0

Pisa - Roma 0 - 1

- Domingo:

Genoa - Juventus 0 - 1

Torino - Fiorentina 0 - 0

Inter - Udinese 1 - 2

Lazio - Hellas Verona 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3

. Napoli 6 2 2 0 0 3 0 3

3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Inter 3 2 1 0 1 6 2 4

7. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2

8. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

10. Bologna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Genoa 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

19. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3