Inter de Milão x Udinese pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Inter de Milão e Udinese se enfrentam neste domingo (31), às 15h45min, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Escalações para Inter de Milão x Udinese
Inter de Milão: Sommer; Bastoni, Acerbi e Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella e Dumfries; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.
Udinese: Sava; Palma, Kristensen e Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric e Kamara; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic.
Onde assistir a Inter de Milão x Udinese
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.