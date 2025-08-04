Igor Paixão é apresentado oficialmente no Olympique de Marselha

Reforço mais caro do Olympique de Marselha, o brasileiro Igor Paixão mostrou nesta segunda-feira (4), durante sua apresentação oficial, que tem planos ambiciosos jogando pelo seu novo clube.

O atacante de 25 anos, que estava no Feyenoord da Holanda, assinou um contrato de cinco anos avaliado em 35 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões pela cotação atual), incluindo bônus, tornando-se assim o jogador mais caro da história do time do sul da França, à frente do atacante português Vitinha (33 milhões de euros, aproximadamente R$ 210 milhões) e Dimitri Payet (30 milhões de euros, cerca de R$ 192 milhões).

O Olympique "é um clube com muito fervor, estou muito feliz por estar aqui", disse Paixão durante sua coletiva de imprensa de apresentação. "Nós temos uma responsabilidade muito grande e acho que vamos fazer algo muito grande. Esse é o meu objetivo", acrescentou.

Questionado sobre seu status de jogador mais caro, Paixão reconheceu que "a responsabilidade aumenta. Mas é a pressão diária, não é só o valor da transferência, temos que mostrar isso ao clube, nos treinos, durante os treinos".

Levemente lesionado, ele não jogará no amistoso de sábado contra o Aston Villa.

"Mal posso esperar para me juntar à equipe, quero jogar no gramado do Vélodrome. Estarei pronto muito em breve", garantiu o atacante.

Sobre seu conhecimento da Ligue 1, o brasileiro disse acreditar que "o campeonato francês é muito difícil, muito competitivo".

Como nome de referência no Olympique de Marselha, Igor Paixão citou o ex-astro francês Franck Ribéry como um modelo a ser seguido. "Com seus dribles, seus gols, Ribéry é um jogador excepcional. Vou tentar ser como ele, para poder fazer história neste clube".

Após chegar ao Feyenoord no verão de 2022, o brasileiro participou da campanha do título holandês no ano seguinte, antes de ter uma temporada 2024/2025 ainda mais excepcional (18 gols e 19 assistências), coroada pelo título de melhor jogador do ano.

"Tive uma ótima temporada, é por isso que estou aqui. Estou orgulhoso de mim mesmo, por marcar gols, por dar assistências. Ficarei feliz em superar esses números", disse o atacante.

No futebol internacional, Igor Guilherme Barbosa da Paixão, nascido em 28 de junho de 2000, foi convocado pela primeira vez em agosto de 2023, para a seleção olímpica.

"Chegar ao OM é um grande passo rumo à Seleção", disse ele. "Tenho que jogar o melhor futebol para ter a oportunidade de jogar pela Seleção".