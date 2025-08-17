Iga Swiatek bate Rybakina em Cincinnati e volta à final de um WTA 1000 após 15 meses

A polonesa Iga Swiatek voltou à decisão de um WTA 1000 após 15 meses. A ex-número um do mundo e atual três garantiu vaga na final do Cincinnati Open ao vencer a casaque Elena Rybakina, décima do ranking, por 2 a 0 (7/5 e 6/3) neste domingo. Sua rival pelo título, na segunda-feira, sairá do confronto entre a russa Veronika Kudermetova, 36ª do mundo, e a italiana Jasmine Paolini, nona.

Será a primeira final de Swiatek em Cincinnati. A polonesa iniciou a temporada em desvantagem (duas vitórias em seis jogos) no confronto direto com Rybakina, mas conseguiu virar o placar com quatro triunfos em quatro duelos em 2025.

Disputada sob calor de mais de 30ºC, a partida testou o preparo físico das tenistas. A polonesa chegou à semifinal com, teoricamente, menos desgaste do que a rival. Enquanto Rybakina gastou mais de 8 horas em quadra em sua campanha em Cincinnati, Swiatek teve que jogar menos de 5 horas.

Com as duas semifinalistas sacando muito bem, sem darem chance para a rival, a partida seguiu com as tenistas confirmando seus serviços até o sétimo game, quando Rybakina aproveitou o segundo break point cedido por Swiatek, conseguiu a primeira quebra do jogo e fez 4 a 3.

A casaque sacou para o set no 5 a 4, quando então permitiu que adversária conquistasse seu primeiro break point e empatasse a parcial. Na sequência, Swiatek confirmou seu serviço e voltou a derrubar o saque da rival, que tentava forçar o tie-break, para fechar o set em 7/5.

Swiatek demonstrava estar em melhores condições físicas no início do segundo set e conseguiu a primeira quebra da parcial no quarto game, abrindo 3 a 1. Depois de ter muita dificuldade para confirmar seu serviço no sexto game, Rybakina teve dois break points no game seguinte e, se confirmasse, teria o saque para empatar em 4 a 4, mas desperdiçou as oportunidades e viu a rival abrir 5 a 2.